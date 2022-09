Diputados reprueban cuenta pública del 2020 de Mazatlán

Culiacán, Sin.- Por unanimidad, diputados que integran la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado rechazaron la cuenta pública 2020 de Mazatlán por el desaseo que ha tenido el alcalde Luis Guillermo Benitez Torres.

De acuerdo a la Auditoría Superior del Estado, el Municipio de Mazatlán incrementó sus pasivos sin fuente de pago en un 746.8 por ciento respecto al ejercicio fiscal anterior, registrando una insuficiencia financiera por 160 millones 985 mil 687 pesos para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo y comprometiendo sus ingresos de libre disposición del siguiente año en una proporción estimada del 6.1 por ciento.

También puedes leer: Con serias anomalías, Comisión de Fiscalización inicia dictaminaron de cuenta pública

El alcalde privilegió la adjudicación directa para la contratación de la obra pública, ya que el 64.29 por ciento de las obras contratadas se adjudicaron directamente y el 35.71 por ciento de las obras se adjudicaron mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, además, no realizó ninguna contratación de obras públicas por licitación pública.

De la revisión al cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera, se observa que el municipio excedió el límite máximo de la asignación global de recursos para Servicios Personales que se aprobó en el Presupuesto de Egresos 2020, por un importe de siete millones 226 mil pesos, respecto al presupuesto del ejercicio inmediato anterior.

Al verificar la implementación de la armonización contable, se observa que no se implementaron algunas obligaciones, tales como: No cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales. No forma parte de la cuenta pública los resultados de la Evaluación de Desempeño.

Realizó pagos por concepto de anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo para aportaciones extraordinarias a eventos, aportaciones para pago de quincenas del mes de noviembre del 2020, aportaciones extraordinarias, así como préstamo a cuenta de aportaciones del 2021, los cuales no se han recuperado ni aplicado a presupuesto al cierre del ejercicio fiscal 2020, por un importe de 14 millones 988 mil pesos, todos ellos registrados en la subcuenta 1131-1-000001-007523 Instituto Municipal de Cultura Turismo y Arte de Mazatlán.

Compra de boletos de avión y reservaciones de hospedajes para funcionarios y no lo justifican

Efectuó pagos por cinco millones 734mil pesos, bajo los conceptos de nómina especial de apoyo para vehículos y de apoyo para pago de asesores para el Síndico Procurador y Regidores, los cuales se consideran sobresueldos u obvenciones.

Diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización. Foto: Cortesía | Congreso del Estado

No reintegró la cantidad de tres millones 62 mil pesos a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero de 2021, de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que, al 31 de diciembre de 2020, no fueron devengados ni vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago.

No reintegró la cantidad de dos millones 159 mil pesos a la Tesorería de la Federación, a más tardar el 15 de enero de 2021, de los recursos del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y en su caso, a las Entidades Federativas (FORTASEG) que, al 31 de diciembre de 2020, no fueron devengados ni vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago.

Realizó pagos por concepto de renta de terreno de 20-00-00.00 y 15-00-00.00 hectáreas, para uso del basuron en el ejido de Urías, Mazatlán, Sinaloa, sin contar con la evidencia comprobatoria del gasto, consistente en los CFDI impresos, por un importe de dos millones 142 mil pesos.

Realizó pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por concepto de uniformes completos y equipos para la policía de tránsito turística y elementos de salvamiento acuático de Mazatlán, sin contar con la documentación justificativa del gasto, por un importe de un millón 354mil pesos.

Realizó pagos por un millón de pesos por concepto de anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo al Rastro TIF de Mazatlán, Sinaloa, para el pago de luz, nómina semanal, quincenal y carga social, los cuales no se han recuperado ni aplicado a presupuesto al cierre del ejercicio fiscal 2020.

La alcaldía del puerto realizó pagos por 327 mil 387 pesos por concepto de compra de boletos de avión y reservaciones de hospedajes para funcionarios del Municipio, sin contar con la evidencia justificativa del gasto.

El diputado de Morena, Marco Antonio Zazueta advirtió que el desaseo de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 está a la vista de todos y las autoridades municipales manejan un doble discurso y el presidente de la Junta de Fiscalización, diputado Sergio Mario Arredondo precisó que los mazatlecos no merecen esta situación.