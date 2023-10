Diputados reciben 16 mil pesos extra solo por vivir lejos: Gene Bojórquez

Culiacán, Sin. -Son 16 mil pesos extras que reciben la diputada Gloria Himelda Félix Niebla y el diputado Serapio Vargas por supuestamente residir fuera de Culiacán, denunció Gene René Bojórquez Ruiz.

El legislador del PAS explicó que estos miembros de la 64 Legislatura perciben una suma adicional, además de su dieta mensual de 104 mil pesos.

También puedes leer: El banco de los diputados: Congreso de Sinaloa presta dinero sin intereses y a discreción

"Viven aquí y se aprovechan de esas lagunas, donde dicen que su credencial es de fuera, pero sabemos que han vivido aquí toda su vida. Entonces, es una de las incongruencias que se han venido dando", dijo.

Bojórquez Ruiz expuso que legalmente no hay ninguna falta; no obstante, destacó que es algo inmoral.

Fondo parlamentario

Por otro lado, el diputado del PAS abordó el tema de la conformación del grupo de diputados sin partido. Recordó que las fracciones parlamentarias reciben un apoyo de 12 mil por cada integrante; sin embargo, dijo que este grupo no debería tener acceso a este beneficio.

En este sentido, Bojórquez Ruiz advirtió que antes de que los diputados que hoy conforman el grupo plural recibieran recursos para asesoría de los grupos parlamentarios a los que pertenecían.

“Los 12 mil pesos no deberían cobrarse porque no forman parte de una fracción parlamentaria; ellos están dentro de un grupo plural, no de una fracción parlamentaria”, señaló.

"Necesitamos saber qué va a pasar con la conformación de este grupo plural, qué va a pasar con todo este dinero y a dónde se va a destinar, porque no simplemente es decir que ya no, ya que presupuestalmente venía".