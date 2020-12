Diputados buscan tarifas eléctricas justas para Sinaloa

Culiacán, Sin.- Por unanimidad el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen con proyecto de decreto para enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, reforma al párrafo segundo y adición al párrafo tercero del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica.

La Reforma establece que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Comisión Federal de Electricidad, determinen un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales que emite la Comisión Reguladora de Energía, para otorgar beneficios a la población sinaloense.

Local Congreso del Estado sigue sin obedecer al TEESIN: Cuén Ojeda

Diputados del PAS, Morena y PRI en tribuna hablaron de las bondades de las Reformas al insistir que lo que se busca son tarifas justas para la población sinaloense.

La diputada del Partido Sinaloense, Angélica Díaz Quiñónez, quien fue la que presentó las iniciativas, porque uno de los golpes más severos a la economía es pagar el recibo de luz.

“El PAS presentó una serie de iniciativas y una de ellas se incluye en el presente dictamen y que propone modificaciones a fin de que el titular del poder ejecutivo federal, al momento de establecer el mecanismo de fijación de tarifas finales, tome en consideración: las condiciones socioeconómicas, la temperatura y atender a las aportaciones que hacen las entidades federativas en la generación de energía eléctrica para la reducción en los cobros de las tarifas”, señaló.

La legisladora lamentó que no se incluyeran todas las propuestas presentadas, destacó que al no incorporar candados como escala de grados de temperatura, dejará margen a una interpretación amplia del ejecutivo y no se reciban los beneficios que se buscan para Sinaloa.

Foto: Congreso del Estado │ El Sol de Sinaloa

Puedes leer: Regular y costoso: Califican culichis servicios de la CFE

Es decir, aclaró, que Sinaloa no reciba los beneficios que se buscan, entendemos que esto es resultado de acuerdos, aquí nadie tiene la verdad absoluta y lo importante es legislar para el bien de la gente, lo demás son circunstancias que pueden mejorarse a través del debate parlamentario", expuso.

“Actualmente la Ley de la Industria Eléctrica no establece criterios para que el ejecutivo federal fije, mediante acuerdos, las tarifas finales; lo que da un margen para una discrecionalidad que, en muchas ocasiones, puede no ser aplicada de la mejor manera. Por lo que, en el PAS, consideramos que tales criterios deben establecerse en la Ley”, apuntó.

La diputada Díaz Quiñonez resaltó que la lucha por conseguir tarifas de energía eléctrica más bajas para Sinaloa ha sido un largo camino de más de 20 años, pues, si hay algo que lastima la economía de las familias sinaloenses es tener que pagar un recibo de la Comisión Federal de Electricidad.









Lee más aquí ⬇

Local ¡Piedad para el pueblo… es todo lo que pedimos! demandó Angélica Díaz