Diputado se desvanece llaman a la Cruz Roja y no hay ambulancias

Culiacán, Sin.- ¡Se declara un receso de 10 minutos…! dijo desconcertada la presidenta de la Mesa Directiva, Roxana Rubio, al ver a algunos diputados que salían corriendo de sus curules.

“No tiene pulso…no tiene pulso. Está muerto”, Se escuchaba. El diputado del PT Mario González, yacía tirado en el piso.

Minutos antes el legislador empezó a sentirse mal, se levantó de su curul, quería tomar aire, se le notaba agitado, no alcanzó a llegar a la puerta y se desvaneció.

Diputados, guardias de seguridad y trabajadores no sabían que hacer, alguien gritó hay que hablar a la Cruz Roja y la presidenta de la Comisión de Salud, Lupita Iribe pedía el auxilio y el diputado pálido y con los ojos en blanco seguía en estado crítico.

Llamaron a la Cruz Roja y les contestaron que no tenían ambulancias, que en 20 minutos regresarían la llamada.





No es posible que no tengamos gastos médicos mayores y no se tenga una ambulancia para casos como éste Fernando Mascareño.





Poco a poco el diputado empezó a reaccionar.

“Se golpeó la cabeza” murmuraban los legisladores y el petista balbuceó unas palabras, lo que alivió a los diputados que preocupados corrían de un lado para otro en busca de auxilio para su compañero.

Llegó la doctora Verónica Ochoa quien presta sus servicios en el consultorio del Congreso, le revisó los signos vitales. Parecía que todo estaba bien.

Ayudaron al diputado a ponerse de pie. La presidenta de la Mesa Directiva, Graciela Domínguez sugería que lo llevaran a una clínica particular y el legislador no aceptó.

“Señal de que ya está bien, que coordina muy bien” respiraban tranquilos los diputados, mientras el petista ya instalado en una silla de ruedas se recuperaba tranquilamente de la hipertensión arterial que sufre, lo que ha motivado que en otras ocasiones haya sufrido del mismo problema y que ha sido necesario acudir al médico.

Los legisladores ya repuestos del susto bromeaban: Hay que ponerlo a dieta, está muy gordito… queremos que nos dure más.

















