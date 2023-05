Diputada Deisy Ayala abandona la bancada del PRI en el Congreso

Culiacán, Sin.- La diputada Deisy Judith Ayala Valenzuela dejó oficialmente de la bancada del Partido Revolucionario Institucional desde el día de hoy. Ante los medios de comunicación, la legisladora explicó que esta decisión fue tomada de manera personal, argumentó que ninguna de las iniciativas que ha presentado han sido aprobadas.

"Estamos prácticamente ya a poco tiempo para que concluya esta Legislatura, pues ya 5 meses para llegar a octubre y mi temor principal es que ninguna de mis iniciativas no pueda ser aprobada, no tengo ninguna iniciativa aprobada", afirmó.

Indicó que quedó en buenos términos con los priístas, adelantó que se concentrará en darle promoción a las propuestas que ha realizado en pro a distintos sectores de la población.

Diputada sin partido

Ayala Valenzuela comentó que por el momento no tiene planeado unirse a ninguna otra fuerza política, sin embargo, dijo que buscará impulsar sus propuestas con cualquier partido.

"Yo tengo amigos en Morena, he podido tejer una amistad y no únicamente eso, sino también he hecho alianzas e iniciativas con diputados de Morena", dijo.

Cabe recordar, que recientemente la diputada Gloría Imelda Félix Niebla receso su militancia en el PRI y que el año pasado Feliciano Valle también abandonó la bancada priísta.