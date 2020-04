Mazatlán, Sin.- Constancio Rodriguez Carreón, originario de Nayarit, llegó a Mazatlán en busca de nuevas oportunidades y desde entonces empezó a trabajar en la venta de articulos de playa, como artesanías y souvenirs.

En 44 años le ha tocado vivir varias crisis y tiempos de bonanza por los que ha atravesado el sector turístico, sin embargo, nunca imaginó que dejarían de venir los turistas, cerraran los comercios, restaurantes y hoteles por una emergencia sanitaria.

Aunque no hay mucha venta, lo que salga es bueno para don Constancio. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

La noticia de que el gobernador, Quirino Ordaz Coppel, quien tambien es empresario hotelero, anunciara el cierre de todos los establecimientos de hospedaje para evitar la propagación del Covid-19, llegó al hombre de 62 años de edad como un ‘balde de agua helada’.









Cuando vi el anuncio del cierre de todos los hoteles, me asusté y sorprendí tanto que dije: qué voy a hacer, nunca me habían tocado decisiones tan drásticas, ya tuvimos la influenza, la gente dejó de venir un tiempo, pero luego regresaron, ojalá Dios quiera que esto del Covid-19 pase pronto Constancio Rodriguez Carreón









Mazatlán ha tenido varias etapas difíciles, como crisis económicas, violencia, la influenza, pero el coronavirus es la enfermedad que más ha amenazado al sector turístico, y se rehúsa a que esto vaya a terminar con la actividad.

Admite que el padecer diabetes desde hace 30 años, lo hace más vulnerable a contagiarse del coronavirus, pero seguirá en su puesto hasta que le digan que cierre la cortina, porque como miles de mazatlecos, necesita trabajar para sobrevivir.









Claro que me da miedo, hay que respetar primero la salud, pero si no vengo a abrir no saco para comer, y quién me va a dar, es muy fácil para el gobierno decir: 'quedate en tu casa', tengo que venir medio día, porque tampoco hay mucha gente, pero de algo que venda saco por lo menos para las tortillas Constancio Rodriguez Carreón









Constancio llegó en 1976 de su pueblo Sayulilla, Acaponeta, con una tía; y empezó a trabajar en el desaparecido negocio El Sur de la Frontera, en la avenida Camarón Sábalo, de venta de articulos de playa, que era de su propiedad, ahí empezó a aprender del negocio.

Con las ventas que obtenía la propietaria compró un terreno por la avenida Gaviotas, en pleno corazón de la Zona Dorada, construyó el emblemático Museo de Conchas y se mudaron a ese lugar.













En el Museo de Conchas fueron mis raíces, me vine de mi pueblo cuando estaba en primero de preparatoria, y sin saber nada del negocio me puse a estudiar inglés y poco a poco fui aprendiendo, de todo un poco, desde atender a los clientes, ir a los bancos, hacía de todo Constancio Rodriguez Carreón









En la época de los 80’s la venta de artesanías, ropa de playas, suvenirs, era buen negocio, ya que venían muchos turistas extranjeros y ellos gastan muy bien, con el pasar de los años las ventas han venido cayendo y ahora son los turistas nacionales los que más consumen en Mazatlán.

En 1997 dejó el Museo de Conchas para emprender su propio negocio, pero decide abrir una taquería, donde le fue muy bien por casi 15 años, luego lo dejó y regresó a lo que se dedicó en sus inicios.









Mi tía me da la oportunidad de vender afuera, de poner un puesto afuera del Museo y después de un tiempo movió su puesto a un lado del Monumento al Pescador, pero fue con la remodelacion del Malecón cuando lo quitaron de ese punto Constancio Rodriguez Carreón









Fue así como el propietario de una tienda de souvenirs y ropa de playa se establece en un local, unos metros adelante, hacia Playa Norte, donde ya tiene casi tres años.









Aquí rento, estoy aquí en las buenas y en las malas, cuando se dio la última remodelación del Malecón apenas tenía tres meses, cuando se cerró todo por la obra y apenas nos habíamos recuperado cuando viene otro golpe Constancio Rodriguez Carreón









Revela que fue después del fin de semana largo del natalicio de Benito Juárez, que se empalmó con la Semana Internacional de la Moto, cuando empezaron a caer las ventas, hasta llegar a un 10%.

Como cada año, los comerciantes se preparan con tiempo con la mercancía para estar listos para el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, que es uno de las mejores periodos para este tipo de negocios.

Los comerciantes ya perdieron toda la esperanza en Semana Santa, sólo confía en que pronto pase esta pandemia que afecta a todo el mundo, y que Mazatlán vuelva a resurgir como lo ha hecho en otras ocasiones.

DATOS

44 años dedicado al comercio de artesanías y souvenirs.

62 años de edad tiene Constancio.

1976 es el año en que llegó a Mazatlán.

15 años duró con una taquería.

10% es lo que tiene de venta al día.













