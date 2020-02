Dignora Valdez López, una policía en resistencia

Culiacán, Sin.- En su nombre lleva la dignidad. En 15 años de servicio como policía municipal preventiva, la politóloga Rosario Dignora Valdez López se ha dedicado al activismo y concientización de la equidad de género, una lucha que ha tomado la calle, las plazas, las ciudades.

Ella, quien luego de haber sido arrestada 36 horas un 8 de marzo por denunciar que no existe igualdad de género en su institución policiaca y que señalara que al cuerpo femenil de la Policía Municipal de Ahome se le usa como edecanes para embellecer los eventos. Por rebelde, por pelear sus derechos, Dignora fue destituida del cargo de Coordinadora de Equidad de Género de la corporación.

Tras esta situación, recuerda Rosario Dignora, sus compañeras y compañeros se alejaron de ella para evitar meterse en problemas.

Así sucede dentro del cuerpo de policías municipales, cuando algún elemento tiene problemas con su jefe, dice, hay un distanciamiento de los compañeros porque dan por hecho que si tú estás platicando con una persona, ese alguien es prácticamente tu aliado y, tras su señalamiento por tomar el micrófono el Día Internacional de la Mujer, nadie quería ser aliado de Valdez López.

Esto no ha repercutido de manera negativa en las actividades de activismo de Dignora y en su labor como madre de una joven de 19 años y un pequeño de 10 años de edad.

ACTIVIDADES

Valdez López es voluntaria de varias asociaciones, entre ellas: Una ayuda una sonrisa, Mujeres apoyándote, Impulsémonos, Ahome sustentable y Medio Ambiente.

Es, además, motociclista independiente y tutora de una escuela por parte del departamento de educación. La acreedora de la medalla Loret De La Vega 2017, está en constante preparación académica en materia de género. Estas actividades son realizadas por Dignora, con la finalidad de mejorar situaciones en las que, por falta de conocimiento, se llegan a cometer ciertas faltas, expresa, por ejemplo: cómo ser un buen ciudadano.

“Como policía preventiva, todos los elementos, estamos propensos a los riesgos y enfermedades derivados del estrés que vivimos diariamente. La vida de un policía no es monótona, cada día es distinto; puede haber días muy tranquilos y otros con hechos relevantes. Situaciones que te llevan de una estabilidad a un descontrol”, cuenta Dignora.

Rosario Dignora es una policía en resistencia, está consciente de la falta de sensibilización y perspectiva de género que padece el sistema de justicia estatal, no sólo porque ella lo vivió cuando Araceli Tirado Gálvez, ex directora del Instituto Sinaloense de Mujeres (Ismujeres) jamás se acercó a ella por su arresto al visibilizar la problemática que permea en la policía de Ahome; si no porque lo ve en cada denuncia de mujeres violentadas o desaparecidas.

A mis jefes les diría que si no tienen quien los asesore en proyectos que tienen que ver con la violencia de género, pues bueno fuera que adquirieran ese conocimiento preguntando en donde pueden capacitarse, para que así, presenten proyectos productivos y den a positivo en nuestro municipio, Los Mochis, uno de los más violentos en el estado.

Dignora

Dignora señala que, no hay coordinación en las instituciones que se encargan de cuidar a la mujer, en el simple hecho de levantar una denuncia. Es aberrante las vueltas que debe de dar la víctima a las instituciones, además, no hay personal sensibilizado ni capacitado, es vergonzosa la inoperancia de las instancia.

Ahora que el Fiscal Juan José Ríos Estavillo presume que se tiene ya un Consejo Técnico para la implementación del Protocolo Alba, Dignora expresa que, este mecanismo de búsqueda inmediata no podrá ser eficiente por la falta de coordinación y conocimiento de las instancias involucradas.

La politóloga y activista en algún momento ha pensado en dejar de ser parte de la policía municipal de Ahome, sin embargo, sigue firme en su servicio a la sociedad de Ahome.

MULTITAREA

Dignora no sólo es policía, también es politóloga y activista social en defensa de los derechos de las mujeres en su municipio.

15 Son los años de servicio que lleva Dignora Valdez dentro de la corporación policiaca en donde se padece el machismo y la violencia de género.

La vida de un policía no es monótona, cada día es distinto; puede haber días muy tranquilos y otros con hechos relevantes. Situaciones que te llevan de una estabilidad a un descontrol.Dignora Valdez, Policía y activista





