DIF sigue trabajando de manera normal: Edgar González

Mazatlán. Sin-. Va a depender del mismo alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, quien ocupe el lugar que dejó la señora Gabriela Peña Chico, luego de que fuera despedida como presidenta del Sistema DIF municipal, por el que fue su pareja hasta después de la campaña electoral.

El secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zatarain, aseguró que el DIF municipal sigue trabajando de manera normal sin ningún problema.

“Obviamente que la Dirección del DIF todos los funcionarios que dependen del DIF sacan el trabajo, programas y todo lo que tiene que ver con la función, de hecho hoy hay actividades, de hecho eso es un tema del alcalde”, explicó el funcionario municipal.

Cuestionado si en el caso del DIF Municipal ya inició el proceso de entrega-recepción, González Zatarain dijo que ahí no hay ese proceso, porque los puestos honoríficos no tienen a cargo nada.

“Solamente es la Dirección quien lleva los programas, quien lleva toda la administración es la Directora del DIF, en este caso Doris, quien es la que se encarga de toda la administración, la Presidenta Honorífica no manera recursos en lo personal, puede sugerir, pero ella no tiene una responsabilidad directa, ninguna Presidenta tiene una responsabilidad directa con el manejo de recursos y con el programa ni tiene nada a cargo, o sea, no hay nada por el cual se tenga que hacer entrega recepción, más que la formalidad y en este caso los vehículos que de alguna forma están asignados a la Dirección del DIF”, manifestó.

El secretario del Ayuntamiento dijo desconocer si la señora Gabriel Peña Chico ya se llevó sus cosas de su oficina, solo lo sabrá la Directora, quien es la que está a cargo del manejo y contacto con la expresidenta del Sistema DIF municipal.

Para saber...

El sábado empezó como un fuerte rumor de que el Químico Benítez Torres había despedido a Gabriela Peña Chico, quien había sido su pareja durante la pasada administración hasta que se terminó la campaña política por la reelección.

Por la tarde, Comunicación Social del Ayuntamiento confirmó la noticia y posteriormente la señora Peña Chico anunció por medio de un video que había sido despedida, pero que seguiría trabajando por los más desprotegidos.

Se dijo que este despido fue originado por el cuestionamiento de la regidora Claudia Peña Chico al informe del Instituto de Cultura ante el Consejo, del cual la edil forma parte, sobre los sobreprecios en las carrozas.