Diego Barrales: el biólogo que revela la exuberante vida de las arañas en El Faro de Mazatlán

A Diego Barrales Alcalá se le puede ver caminando por El Faro de Mazatlán con una cámara fotográfica y aunque en la zona se pueden apreciar bellos paisajes y atardeceres, su lente se enfoca en lo más diminuto, las arañas, hormigas, insectos y alacranes.

Él es un biólogo e investigador que desde 2023 comenzó a realizar un levantamiento fotográfico y registro de las especies que viven ahí. A la fecha lleva ya más de 300, entre insectos y arácnidos, incluso hay algunas que no se habían visto en otras partes de Mazatlán y Sinaloa.

Su trabajo es arduo y cansado, camina entre árboles, matorrales y busca hasta por debajo de las piedras para encontrar a todos los seres diminutos que habitan la zona y que conforman el mundo microscópico del investigador de las arañas en Mazatlán.

Gran variedad de insectos

El trabajo que Diego realiza se encuentra ya en una segunda etapa de desarrollo y el objetivo es hacerle saber a la sociedad que esos pequeños artrópodos o animales que caminan y trepan son parte de una gran diversidad.

Dentro de lo que ha encontrado en su labor ha sido una gran variedad de arañas, mariposas e incluso especies de hormigas protegidas por normas internacionales.

El investigador destaca que existe una gran diversidad de especies y por ende es importante no tratar de manipularlas, ya que es usual que algunas personas, con el afán de conseguir una fotografía o un video, pueden poner en peligro su seguridad.

México cuenta con más de 5 mil especies de arácnidos y el país es uno de los pocos en el mundo en donde se tiene presencia de todas sus variedades, de las 11 órdenes registradas. Esa característica la tienen solo Brasil, Colombia, Cuba, Guyana y Estados Unidos.

Foto: Cortesía | Arachno Cosas

Monitoreo de artrópodos

Fue en septiembre de 2023 cuando empezó la primera parte del monitoreo que realiza Diego, tanto de insectos como arácnidos.

El maestro en Ciencias Biológicas explica que este trabajo va de la mano del patronato del Parque Natural Faro Mazatlán, con todo el personal tanto en la parte académica que está liderada por la doctora Raquel Briseño y también está involucrada la Universidad Autónoma de México, donde se han estado depositando algunos especímenes y se lleva a cabo el seguimiento puntual de las especies presentes.

"Estoy terminado la segunda parte de este monitoreo, en un mes se tendrán los resultados fotográficos, las imágenes procesadas y de ahí yo espero que para la primera mitad del próximo año se tengan listas publicaciones y se puedan estar dando a conocer estos resultados que preliminarmente se pueden consultar en la páginas de naturislista.mx donde se pueden ver ya los listados preliminares de las especies presentes, así como las imágenes", explica el investigador.

Foto: Cortesía | Arachno Cosas

Sin registros oficiales

El aracnólogo revela que, aunque se tiene un registro previo a través de la plataforma Naturalista, la realidad es que no hay nada publicado.

Por eso, la intención con este monitoreo fotográfico es que se generen las imágenes para que se puedan hacer señaléticas y láminas informativas para que los visitantes al Faro tengan una idea de cuál es la mariposa o araña que vieron, pero también la idea es contar con listados preliminares o iniciales sobre esta diversidad y publicarlos en revistas científicas.

Foto: Cortesía | Arachno Cosas

Especie nueva

En Mazatlán y Sinaloa se tiene una buena diversidad de arácnidos. Recientemente se encontró una especie nueva de araña saltarina descubierta en Paco’s Reserva de Flora y Fauna, ubicada en la zona norte de Mazatlán, la cual es Phidippus pacosauritus, que significa araña "de orejas largas de los Pacos". Hasta el momento es una habitante exclusiva de ese lugar.

También se tiene la tarántula Brachypelma smithi, una especie de araña migalomorfa de la familia Theraphosidae que habita en partes de la costa del Pacífico. Aquí en Mazatlán se encuentran algunas poblaciones todavía activas; esta es una araña que se encuentra protegida por la Norma 059 y también por leyes internacionales que regulan su comercio, debido a que son especies que la gente suele capturar para vender.

“Hemos encontrado la presencia de diferentes tipos de arañas, por ejemplo, un ‘tendarapo’ gigante con las patas abiertas puede llegar a medir los 40 centímetros, que son arácnidos bastante llamativos, pero que al carecer de veneno no representan un riesgo para las personas. En cambio, sí resultan beneficiosas para los seres humanos porque se alimentan de algunos animales, incluidos alacranes, que pueden llegar a ser de importancia médica toxicológica para las personas”, explicó.

Las especies se pueden encontrar por temporadas, ahorita todavía se encuentran flores y plantas verdes, en donde viven las mariposas Ónix, que son de lo más común: negras con puntos rojos.

“En el caso de los insectos también se pueden ver una gran cantidad de depredadores, como la mantis; en esta época del año las actividades de las arañas empiezan a bajar, pero todavía se ven algunas en su telaraña circular de buen tamaño que son de la familia arácneida”, resaltó.

Foto: Cortesía | Arachno Cosas

Daños a la flora y fauna

Gracias al ordenamiento que ha tenido el Parque Natural Faro Mazatlán, donde se han delineado bien los senderos y se ha impedido el paso por lugares que en años anteriores la gente podía tomar, ha ayudado mucho a la flora y fauna de la zona.

"La gente va por el sendero bien marcado, no se sale, y los animales se quedan en la parte de vegetación, aun así habrá casos donde alguien vea una araña y quisiera agarrarla, lo cual no es recomendable, pero afortunadamente este tipo de lineamientos y ordenamientos que ha tenido el Parque Natural Faro Mazatlán han ayudado mucho", puntualizó.

Diversidad exuberante

El investigador con más de 15 años de experiencia señala que Mazatlán es un municipio bastante rico, con una diversidad enorme, porque se tiene la zona costera, la selva baja caducifolia y la alta, con una diversidad exuberante.

“La selva baja caducifolia tiene una cantidad de endemismos, hay muchas plantas y animales que solamente se van a encontrar en esa parte de México y el mundo, entonces es sumamente importante conocerlos, como para empezar a delinear muy bien los planes y acciones de protección, sobre todo en lugares como El Faro, que tienden a ser demasiado frágiles por la actividad humana”, apuntó.

En toda la parte de la zona costera existe una diversidad grande, sobre todo de aves y hay algunas que están protegidas en la norma 059 Demarnat 2010, que habla de las especies en peligro de extinción, de riesgo.

"La zona de Barrón no solo presenta una diversidad enorme en toda esa zona de manglares, sino también de las especies de aves y otros animales en el lugar, para la zona de la Meseta de Cacaxtla, que todavía agarra una parte de Mazatlán, también tenemos una diversidad enorme y lo que ha sido un poco menos explorado, pero no por eso quiere decir que tenga menos diversidad las zonas altas", manifestó.

Esta arroba busca ayudar a reconocer un riesgo real relacionado con Arácnidos, en muchos casos solo se podrá identificar entre especies de importancia médica o no. La ID por fotos es complicada pero recomiendo el uso de https://t.co/7eXg1MokJH o https://t.co/Kb51TRC6Yu para ello pic.twitter.com/RIAzeFWkTm — Soy aracnólogo, pregúntame lo que quieras (@Arachno_Cosas) November 9, 2018

En redes sociales

Diego Barrales cuenta con miles de seguidores en las redes sociales X e Instagram, a través de su cuenta @Arachno_cosas, en donde se presenta así: “Soy aracnólogo, pregúntame lo que quieras”.

A través de las redes sociales es como ha difundido parte del trabajo que realiza y quienes acuden a esta cuenta le comparten fotografías de arañas, alacranes o cualquier otro bicho que tenga pinta de ser un arácnido para preguntar qué especie es y, sobre todo, conocer si representa algún riesgo real para la salud de los humanos.

“Fue en octubre de 2018, cuando tuve un problema de salud que me llevó a estar en reposo, que me di cuenta que las redes sociales son un nicho disponible para hacer divulgación de la ciencia. Fue entonces que abrí la cuenta. Comencé buscando a la gente que preguntaba por arañas; me metía sin que me preguntaran. Después, la cuenta creció sola. Me ha sorprendido el nivel de aceptación que ha tenido”, explicó.

En @Arachno_cosas se reúne una comunidad interesada en sacudirse mitos sobre arañas, alacranes y otros arácnidos.

Gracias a su labor, el biólogo ha logrado salvar a decenas de arañas y alacranes de morir aplastados por un zapato, ya que ha dado a conocer su importancia para la biodiversidad.

“Para continuar con este trabajo necesitamos que la gente nos apoye, que conozcan todo lo que estamos encontrando, que sepan por qué es importante saber la cantidad de especies, por qué es importante que estas especies existan”, afirmó.