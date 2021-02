Día de la amistad: Amarres,  ¿para un amor efectivo?

Culiacán, Sin.- “Quiero recuperar el amor de Silvia…no quiero que tenga ojos para otro”, esta petición como otras muchas, se escucha a diario en lugares donde hacen hechizos y “amarres” para mantener a la pareja.

De acuerdo a personajes que se dedican a “la magia blanca” y que se encuentran principalmente en tiendas esotéricas, aseguran que debido al encierro por la pandemia, la monotonía ha provocado desavenencias en los matrimonios, y en el noviazgo, la distancia y los celos, hay un gran número de rompimientos amorosos.

Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa

“Es triste decirlo, pero a nosotros nos ha ido mejor que en muchos años, aquí vienen en busca de protección para las enfermedades, para la abundancia, para tener mejor suerte, pero, lo que más demandan son los amarres para mantener al novio, la novia, esposo o esposa”, señala Pedro.

Dice que como en todo, al inicio todo puede parecer perfecto, pero con el tiempo, empieza la monotonía y junto a ello, surgen los problemas, el desinterés y la infidelidad.

“Muchas veces, esto solo suele ser una situación temporal, pero en otros casos es una señal de alerta las cuales indican que es momento de buscar una ayuda adicional, como los amarres de amor que son una solución favorable para aquellas que están pasando por un mal momento en la relación”, indica el espiritista.

“Dicen que nadie se muere de amor y que el corazón no llora pero no es cierto. Pasan los días pasan las horas y por dentro mi alma se siente sola.” Tararea papi Wilo, cantante puertorriqueño y tiene razón, este sentimiento deja un corazón roto, falta de ánimo, sensación de vacío, angustia y agobio, entre tantas otras emociones que eventualmente pueden afectar la salud física y emocional y en lugar de buscar ayuda profesional, muchos se van por lo misterioso, visitan videntes, psíquicos, mentalistas, brujos, curanderos, etc, etc…

Foto: Cortesía │ Pixabay

RITUALES

Durante décadas, en distintos grados, las culturas han desarrollado rituales con el fin de provocar que la persona a la que se ama no se aleje y para ello utilizan métodos, el más socorrido es el de acudir a lugares para que les hagan “amarres” para que el amor no los abandone.

Mariana cuenta que ella a sus 43 años ha sido una mujer afortunada, porque el “amarre del amor”, ha ido de generación tras generación.

“Nuestros maridos han sido siempre fieles gracias a Dios y al “amarre” que mi bisabuela nos heredó a las mujeres”.

“Son seis los espíritus que acompañaron a mi bisabuela, y ahora, éstos se manifiestan cuando lo deseamos o cuando los llamamos. Cada año, hacemos la sesión en nuestra casa, de preferencia el día 13 de junio que se celebra a San Antonio de Padua, que es el patrono de los novios, o el santo del amor”, narra

Dice que el ritual, no lo dan a conocer porque es legado de su abuela, al igual que los seis espíritus que ella les heredó y que sigue pasando de generación en generación.

“Nadie de las mujeres tenemos permitido dar a conocer el amarre, porque si se divulga, se acaba el hechizo, y entonces, vamos a tener maridos que nos pondrán el cuerno”, asegura.

Señala que el 14 de febrero, es una fiesta especial, Lo festejan casi, casi como en la navidad.

Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa

“Ese día es para agradecerle a Dios que nuestra familia está unida, gracias a la fidelidad de nuestras parejas, a veces, más de alguno se ha querido descarriar, pero viene el hechizo y lo apaciguamos”.

Lo único que si suelta es que para el hechizo utilizan miel y que el 13 de junio, si el sacerdote acepta bendecirles la miel, lo hacen, de lo contrario, le ponen unas gotas de agua bendita y luego hacen un ritual, donde rezan 40 Aves Marías, de vez en cuando endulzan el café u otro líquido y se lo dan al marido, o en su caso al novio, y el resto del ritual se lo guardan, porque, ahí es donde entran los seis espíritus.

APRENDIZ DE BRUJO

Jair es un estudiante preparatoriano, asegura que este 14 de febrero para él será uno de los peores días, porque desde que su novia terminó con él –hace más de un mes-, no ha podido levantarse nuevamente.

“Tengo problemas para buscar otra relación, no puedo vivir sin ella, todas las noches termino llorando porque la extraño un mundo, me hacen falta sus locuras, su alegría, sus puntadas, y aunque me fue infiel, estoy dispuesto a perdonarla si regresa conmigo, quiero que me vuelva a ver cómo antes, que no tenga ojos para otros, por eso, vine en busca de este amarre”, dice.

Su “brujo”, le permite que cuente su historia, historia, dice su “salvador” será cosa del pasado y este 14 de febrero, le asegura, juntos volverán a festejar como nunca su amor.

Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa

“Tenemos veladoras, inciensos, collares, jabones, lociones, santería, pedrería de cuarzo, metales y mucho más para que el amor, la salud y el dinero perdure en los hogares, pero si quieren algo más sofisticado nada más acudan con nosotros y todo arreglado, para la magia blanca no hay nada imposible”, señala..

Explica que él utiliza piedras mágicas porque son las más idóneas para los hechizos desde hace mucho tiempo porque son muy utilizadas, precisamente porque pueden otorgar un gran poder al hechizo y, por tanto, una energía mucho más intensa y efectiva.

La piedra más recomendada es el cuarzo rosado porque protege el amor, da paz y aleja los celos, señala.

Viridiana

Viridiana también fue a buscar ayuda, asegura que intentó comprar algunos ingredientes para mantener a su novio, ya que empezó a ver el desencanto en él, a veces, ni siquiera le contestaba los mensajes.

“Primero fui al mercado, compré lo que me dijo la bruja, nada más me sacó el dinero, porque todo fue contraproducente, me dicen que este “maestro” es bueno, espero que me dé resultados”, señala.

Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa

Mientras aguarda la “consulta” explica que tiene la esperanza de que su novio vuelva a su lado después de haberla dejado porque no puede vivir sin él.

“Hace dos meses que me dejó y desde entonces mi vida es un infierno. Si bien la sensación de tener el corazón roto es distinta en cada persona, para mí la pérdida emocionalmente me resultó devastadora con sentimientos intensos de tristeza, pena, incluso, tengo la idea de que nunca me recuperaré de este dolor que siento, tengo la esperanza de que el amarre de amor me ayude a que vuelva el amor de mi vida”, señala.

Dice que su "maestro" le pidió la foto de su novio, de preferencia donde aparezca alegre, además le solicitó un ramo de rosas rojas para utilizar los pétalos y le dijo que el resto él lo pondría como son velas y otras cosas para preparar el hechizo…









