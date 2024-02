Detectan a 199 niñas y niños que iban a trabajar a campos agrícolas en Escuinapa

Mazatlán, Sin. -Este martes el DIF estatal detectó a 199 niñas y niños que iban a trabajar a los campos agrícolas en el municipio de Escuinapa.

Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del DIF Sinaloa, informó que esto fue posible gracias a los recorridos que realiza el DIF Municipal, estatal, la Procuraduría del Menor y Seguridad Pública.

Agregó que los infantes eran menores de 14 años de edad, se encontraban en buen estado de salud y se les brindó resguardo en los dos albergues que hay en ese municipio.

"En la jornada se detectaron e impidió el acceso a 199 personas menores de edad a los campos agrícolas, los cuales son 94 niños y 105 niñas, tres mujeres embarazadas. Iban a trabajar, se bajan de los autobuses y se llevan a los espacios de albergues, que tenemos dos en Escuinapa, y ahí se resguardan y ahí los tenemos", informó.

Agregó que desde Gobierno del Estado se trabaja con transversalidad para abatir esta problemática, cada dependencia haciendo lo suyo.

"Es un trabajo que no puedes decir vas y lo recoges y lo llevas y ya, es un trabajo constante porque es algo cultural que tienes que estar fomentando, tanto a los padres como enseñándoles a los niños que tienen sus derechos y que ellos no tienen por qué trabajar, ellos tienen que tener alimentación, educación, ellos tienen que tener salud y además mostrándole también a quiénes los contratan que eso no lo vamos a permitir, que estamos nosotros resguardando la integridad y los derechos humanos de los infantes", explicó.

Rocha Ruiz señaló que por parte del DIF se están habilitando centros de acogimiento para brindar atención a la primera infancia; los menores son llevados cuando inicia la jornada laboral y recogido por sus padres cuando esta termina; sin embargo, para que haya un resguardo temporal o extracción del menor del seno familiar debe existir una denuncia ciudadana.