Trabajo infantil en campos agrícolas y calles pone en alerta a Sinaloa

Mazatlán, Sin. -El trabajo infantil es una problemática que enciende los focos rojos en el estado de Sinaloa, donde niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad son detectados en las calles y campos agrícolas realizando algún oficio para ganar dinero

De acuerdo a la información del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la tasa de trabajo infantil en la entidad es del 9.7 por ciento, con 59 mil 870 menores de un total de 617 mil 218 niños y adolescentes de 5 a 17 años censados.

Además, de todos los niños, niñas y adolescentes que trabajan en el estado, el 5.5 por ciento se encuentra en condiciones laborables no permitidas, lo que equivale aproximadamente a un total de 3 mil 292 niñas, niños y adolescentes.

En el caso de Mazatlán, se detectan de 3 a 5 casos a la semana de niños y niños que trabajan principalmente en los cruceros de las avenidas principales, cantidad que se incrementa durante las temporadas vacacionales.

Los casos de trabajo infantil van de 3 a 5 semanales. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

La presidenta del DIF en Mazatlán, María Teresa Apodaca, señaló que la persistencia de casos de trabajo infantil durante las festividades de Carnaval y vacaciones en esta ciudad costera es algo que preocupa, pero que se atiende.

"El trabajo infantil en Mazatlán no es un problema crónico, tiende a intensificarse durante las vacaciones y en particular en el Carnaval, ya que esta situación se debe principalmente a la llegada de personas de otras ciudades, quienes no traen a sus hijos con la intención de que trabajen, sino que los acompañan en busca de recursos económicos", explicó.

Si bien se han detectado casos de trabajo infantil, agregó, son poco frecuentes y no ocurren a diario; no obstante, aseguró que se encuentran en constante monitoreo gracias a una brigada especializada.

Atención prioritaria

El subprocurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del SEDIF Sinaloa, Alonso Astorga Castro asegura que en el estado de Sinaloa están ocupados y preocupados en la atención del tema, con atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes.

Destacó que tratándose de la comisión de delitos hay ordenamientos legales que regulan de manera específica la tipificación para determinado grupo de personas, pero en niñas, niños y adolescentes, todos están obligados a velar por ellos en todo lugar y momento, por lo que están obligados a involucrarse.

"En la medida que esto suceda tendremos una niñez y adolescencia más beneficiada, que no estén siendo vulnerados en sus derechos; en Sinaloa estamos preocupados y ocupados en la atención del tema, tenemos la atención precisa del gobernador de dar atención prioritaria a niños niñas y adolescentes y esa preocupación ha sido replicada por la presidenta en el DIF Sinaloa. Contamos con un programa de atención de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo", puntualizó.

Jornaleros agrícolas

La directora nacional del sistema DIF, Nuria Fernández, reveló que en el país hay 2.5 millones de jornaleros y unos 5 millones de niños que trabajan con sus familias, muchas veces en terribles condiciones, como pasó en Juan José Ríos, cerca de Guasave, en donde viven en “cuarterías” en condiciones insalubres.

"Cómo hacer que jornaleras y jornaleros tengan una vida digna, si lo logramos no van a tener tantos fertilizantes e insecticidas en sus pequeños cuerpos, como pasa cuando terminan la jornada laboral, en cambio van a poder tener derecho a una atención en centros de atención a primera infancia y a ir a la escuela", señaló.

Trabajar en el campo es un riesgo para los menores. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Reconoció que en México existe el problema de que muchos niños y niñas a partir de los 6 años se quedan solos en sus casas o en la calle, sufriendo del abandono y en ocasiones casos de depresión, por esa razón pide que se impulsen acciones enfocadas en los centros de desarrollo y en la primera infancia.

“Es muy importante apoyar a los niños de 0 a 8 años, la primera infancia, los que están en condiciones vulnerables, como los menores hijos de jornaleros que se quedan solos en sus cuartos y sin tener acceso a la educación, a la salud, entre otras necesidades básicas de los niños”, puntualizó.

Señaló que este tema preocupa sobre todo porque son los sitios turísticos los que suelen encender focos rojos en prostitución o pornografía infantil, destacando entonces la importancia de protocolos ya establecidos para hacerle frente en la Secretaría de Turismo.

En Escuinapa, el mes de marzo pasado se realizó un operativo en donde se detectaron a 95 niños en los campos agrícolas del valle, los cuales fueron regresados a sus domicilios o fueron resguardados por Sistema DIF.

Las autoridades instalaron un filtro en el crucero a Las Cabras, en donde se realizó la revisión de las unidades de transporte al campo. Hubo menores que viajaban solos y que no estaban bajo la responsabilidad de sus padres, por lo que se procedió a resguardarlos de manera provisional en las instalaciones del DIF Municipal.

Sector turístico

La directora de Promoción y Transversalización de la Perspectiva de Género de la Secretaría de Turismo, Claudia García Zaragoza, admitió que la trata de personas principalmente con fines de explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes, es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que privan de su libertad a millones de seres humanos.

La Organización Internacional del Trabajo estima que 49.7 millones de personas están siendo sometidas a una forma de esclavitud en el mundo actualmente y que una de cada tres víctimas de trata de personas son niñas, niños o adolescentes.

En el sector turísticos se ven más casos de trabajo infantil. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Entre el 10 y 15 por ciento de la fuerza laboral del sector turístico mundial está integrada por niñas, niños y adolescentes, a quienes se les incorpora a partir de los 6 años en actividades remuneradas o no que impiden el ejercicio de sus derechos, interfieren con su escolarización y son perjudiciales para su desarrollo físico y psicológico.

El Consejo Ciudadano para Seguridad Pública y la Justicia afirma que en México entre el 2021 y 2022 de los casos en los que se identificó el lugar de explotación el 27 por ciento fue en casas, el 17 por ciento en hoteles y moteles, 16 por ciento en la calle y el 7 por ciento en bares, negocios y fábricas.

"Las niñas trabajan en actividades de limpieza en el sector turístico, preparación de alimentos y elaboración de artesanías, mientras que los niños lo hacen principalmente como guías de turistas, vendedores y cargadores", señaló.

Encuentro Nacional

En Mazatlán se llevó a cabo el Encuentro Nacional de la Primera Infancia y el Trabajo Infantil al que asistieron funcionarios del más alto nivel del país del sistema DIF para tratar temas de la niñez por tres días.

El propósito del encuentro fue propiciar un espacio de diálogo e intercambio de experiencias en materia de atención a la problemática del trabajo infantil en tres sectores específicos: jornaleros, industria maquiladora y el sector turístico.

El gobernador Rubén Rocha Moya subrayó el compromiso de proteger a la niñez del trabajo y la explotación infantil, al mismo tiempo que reconoció que hay rezagos, pero que con la colaboración de todas las dependencias se pueden resolver los problemas de manera integral.

La directora de Atención a Grupos en Riesgo de la Secretaría de Gobernación, Marisol Ramírez Reyes mencionó que lo más importante son las acciones que están llevando a cabo quienes se dedican al tema de prevención.

"En México el trabajo infantil está permitido a partir de los 15 años y en algunas entidades a partir de los 12 años, siempre y cuando no se atente contra su dignidad, su libre desarrollo, libertad y dignidad", resaltó.

El secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz, mencionó que un 36 por ciento de la población en México se encuentra en estado de pobreza; además de que el 47 por ciento de la población de 0 a 5 años enfrenta problemas serios de pobreza y un poco más del 49 por ciento de la población de 0 a 17 años está en la misma condición.

Centros de atención

La procuradora de Niñas, Niños y Adolescentes, Faviola Biridiana Cárdenas Quiñones, anunció la iniciativa de la instalación de 17 nuevos centros de atención a la primera infancia a lo largo y ancho de la República Mexicana, lo que representa un paso significativo hacia la creación de entornos seguros y enriquecedores para los niños más jóvenes del país, al tiempo que se trabaja incansablemente para erradicar el trabajo infantil.