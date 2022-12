Después de la presa Santa María viene la carretera, asegura Rocha Moya

Mazatlán, Sin.- Para cumplir con su palabra empeñada con los habitantes de Santa María, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, visitó de nuevo esta comunidad del municipio de Rosario para resolver las necesidades de este nuevo asentamiento, donde se comprometió a construir la carretera una vez que se concluya la presa.

El mandatario estatal regresó por tercera vez a Santa María, junto con la presidenta municipal de Rosario, Claudia Liliana Valdez Aguilar, luego de unos meses de estar presente, en mayo de este año, y dijo que en los cinco años que restan de su mandato vendrá al menos dos veces por año, para supervisar el desarrollo de este nuevo asentamiento, compuesto por 58 familias que ya se mudaron del pueblo original, el cual quedará inundado al terminarse de construir la presa y cerrar el embalse.

“No nos vamos a olvidar para nada -de ustedes-, yo estoy en el primer año de gobierno, me faltan cinco, no les voy a fallar, no voy a reprobar año, aquí voy a estar año con año, por lo menos una o dos veces, los voy a estar visitando y los tendré siempre presente”, dijo.

De igual manera, reiteró el compromiso de construir la carretera una vez que se concluya la presa Santa María, pues hacerla ahora no sería rentable, ya que se deterioraría de inmediato por la circulación de los camiones de carga que se movilizan hacia la presa, compromiso que lo hizo también con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“En cuanto se termine -la presa- empezamos, desde el puente para acá, ese es un compromiso que hice con el presidente, esa la vamos a hacer nosotros, para que tengan la debida comunicación, que no se aíslen, que tengan resuelto su problema de salud, vamos a estar muy atentos”, explicó.

Reconocimiento

El gobernador reconoció a las familias de Santa María, por su aportación a México, pues al desplazarse de su lugar de origen para dar pie a la construcción de la presa del mismo nombre, se podrá ampliar la zona de riego para la producción agrícola en el sur de Sinaloa.

“Ustedes están aportando a la patria, están aportando a México, nosotros somos un pueblo productor de alimentos, y vamos a crecer con estas obras en esa vocación nuestra de producir alimentos; en la Ciudad de México, mucho de lo que comen es de Sinaloa, y en muchos estados, 7 de cada 10 tortillas que se hacen en el país y ahora estamos en la idea de producir más maíz”, destacó.

Convivencia

Y como lo hizo el año pasado, el motivo de la visita igualmente fue para convivir con las familias en una posada decembrina, donde a la sombra de los árboles, se rompieron piñatas, entregaron juguetes y bicicletas a los niños y disfrutaron de una comida.

De esta forma hizo el compromiso de mandar la cena de Navidad para las 58 familias de Santa María, y además, en 13 viviendas donde se carece de refrigerador, se les entregará dicho electrodoméstico de manera gratuita, a manera de apoyo familiar.

Durante la posada, en la que convivió con decenas de niños y sus familias, se repartieron 1 mil 500 juguetes diversos, 40 bicicletas, y aquí hizo el compromiso de mandar más bicicletas para algunos niños que no alcanzaron.

Además, se entregaron 60 abanicos, 250 colchonetas e igual número de cobijas, 120 cubetas de impermeabilizante y 53 catres.

Inversión

El secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas, informó que en esta administración del gobernador Rocha se han invertido 156 millones 585 mil pesos en el nuevo, Santa María, que comprende una superficie de 11 hectáreas urbanizadas, con calles pavimentadas, kiosco, iglesia, y escuelas, como jardín de niños, primaria y telesecundaria.

Las obras más recientes son la construcción de una cancha de usos múltiples, la barda de la iglesia, el arco de entrada, y la delimitación del terreno para el panteón, con la construcción de su barda perimetral, y se resolvió el problema de falta de agua que había surgido por las propias obras de la construcción de la presa.

Visita de AMLO

El próximo domingo 18 de diciembre está programada una visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa, donde supervisará todos los trabajos que tienen que ver con la construcción de las presas Santa María y Picachos, ubicadas en los municipios de Rosario y Mazatlán, respectivamente.