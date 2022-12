AMLO visitará Sinaloa el próximo domingo: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- Rubén Rocha Moya gobernador del estado de Sinaloa, reveló este lunes durante su conferencia semanera que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, visitará Sinaloa.

Será el próximo domingo 18 de diciembre que AMLO venga a Sinaloa en una visita de manera privada dónde supervisará todos los trabajos que tienen que ver con la construcción de las presas Santa María y Picachos, ubicadas en los municipios del Rosario y el puerto de Mazatlán.

El ejecutivo recalcó qué esta sería la quinta visita del presidente de México a Sinaloa, desde que él comenzó a estar al frente de Sinaloa. Este anuncio se lo hizo el coordinador de las giras del gobierno de la república, qué es la dependencia que preparan las giras de trabajo del Presidente a los diferentes estados del país.

“Se los voy a decir, tendremos muy probablemente la visita del presidente para el domingo 18, sería estrictamente venir a Mazatlán y subir a las presas en una visita rápida de supervisión. A mí me alienta mucho porque no se dejan esas ahí, en las presas estamos resolviendo un problema que tiene que ver no solamente con la construcción de la cortina de la Santa María, la construcción de canales, de las dos de la Santa María y de la Picachos, sino también la instalación de las plantas hidroeléctricas que también me habló ahora que yo estaba en Veracruz, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, para efecto de que les acompañemos en un trámite para un terreno adicional en la presa donde deben estar las instalaciones eléctricas y estamos trabajando también con ellos para tener este terreno”, adelantó.

Cabe mencionar qué la última visita del presidente de la república fue el domingo 30 del mes de octubre en el municipio de Guamúchil, acudió la supervisión del programa bienestar. En esa visita había anunciado el gobernador del estado que por temas de agenda de trabajo, el presidente no podría venir a Sinaloa en el mes de diciembre, por lo que asistiría en la segunda semana del mes de enero del 2023 a la inauguración del puente del Quelite.

"Es privada la visita a las presas, el presidente va a subir en helicóptero, seguramente es para encerrar su agenda de trabajo, el domingo será rápidamente", externó.

Finalmente, al ser cuestionado por los diferentes representantes de los medios de comunicación, aclaró que la agenda no sería abierta al público y precisó que será una visita de manera privada y rápida, por lo que el presidente de México llegará por aire en helicóptero.