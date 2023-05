Desconocen productores reglas de operación para compra de maíz en esquema Segalmex

Culiacán, Sin.- Ante el inicio de acopio y venta de 500 mil toneladas la producción de maíz en Sinaloa, de parte de Gobierno del Estado en el esquema de Segalmex, líderes de productores señalaron que siguen las dudas de reglas de operación.

Marte Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), señaló qué hay muchas dudas de quienes van a entrar al esquema, pues hasta el momento no les han dado a conocer cuáles serían las reglas de operación.

“Ojalá pudieran entrar todos los que por definición pudieran entrar, pero no, está muy limitado a 500 mil toneladas. La realidad es que mucha o la gran mayoría no entra, pero no conocemos cómo va ser la distribución, a quién sí y quién no”, manifestó.

Ante tal situación, el líder agrícola mencionó que esperan conocer las reglas de función en el transcurso del día, debido a que la situación para los agricultores sigue igual y la reunión que se esperaba desde la semana pasada siguen en espera para la siguiente semana.

Agregó que la realidad es que hasta el momento no se han mostrado señales de parte de los industriales para querer venir a Sinaloa a comprar.

En cuanto al esquema de Segalmex, detalló que se va a ir puliendo, pero por lo pronto están esperanzados que les darán seguridad a cierta parte de los productores en el estado de Sinaloa, sin embargo, el resto de los productores que tienen una mayor cosecha desconocen como venderían su producción.

Destacó que a pesar de garantizar la producción de muchos productores 500 mil toneladas de es una limitante para los que aún no están dentro de un esquema de comercialización.