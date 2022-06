Descarta Rocha Moya inicio de la 5 ola covid en Sinaloa tras repunte de contagios

Culiacán, Sin.- Tras el incremento de casos de coronavirus que ya se ve reflejado en las estadísticas de la Secretaría de Salud y en la de Educación Pública y Cultura, tras el cierre de al menos 24 escuelas por covid en alumnos y docentes, el gobernador Rubén Rocha Moya, descartó que este repunte se deba a una quinta ola de contagios.

El mandatario estatal reconoció que sí se han presentado nuevos casos de esta enfermedad en la entidad, sin embargo, refirió que Sinaloa no está en situación de alarma, por lo cual no es necesario aún extremar precauciones.

También te puede interesar: Sindicalizados toman las oficinas del STASE en Culiacán

Lo anterior lo dijo, luego de que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, anunciará el reforzamiento de medidas de prevención a SARS-CoV-2 en el puerto.

"No vamos a alarmar para nada a la población porque no estamos en esa circunstancia, ciertamente hay un repunte, como lo dijo el secretario (Cuitláhuac González), de contagios, pero esto no ha significado que tengamos casos graves, encamados, intubados y mucho menos muertes", apuntó.

Rocha Moya aseguró que, hasta el momento, son escasos los casos de hospitalización y que tampoco han repuntando las muertes por covid en el estado.

"Es una cosa escasa en el seguro que teníamos cientos de casos, hoy tenemos siete, no son de alarma", añadió.

De acuerdo a información oficial, en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hay siete personas internadas por coronavirus en la entidad, de las cuales una ha sido intubada por complicaciones.

Por otra parte, el Hospital Pediátrico de Sinaloa, ya reportó a los primeros dos menores internados por esta causa, ambos con requerimiento de oxígeno médico.