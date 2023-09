Descarta Cinthia Valenzuela acudir con Sheinbaum para firmar convenio con Morena

Culiacán, Sin. -La diputada Cinthia Valenzuela Langarica descartó reunirse con la coordinadora de la Cuarta Transformación Claudia Sheinbaum Pardo, para figurar en las casillas del 2024.

Claudia Sheinbaum visitará Sinaloa el próximo sábado 23 de septiembre para hacer oficial la adhesión de militantes de otros partidos a Morena, entre quienes destacan varios aspirantes a candidaturas en el proceso electoral de 2024.

La legisladora y sus otros dos compañeros de bancada, Ricardo Madrid Pérez y Concepción Zazueta, enfrentan un proceso de expulsión del Partido Revolucionario Institucional.

No obstante, expresó su deseo de seguir participando en la política y competir por cargos de elección popular.

"Estoy agotando un proceso, ya lo he dicho en muchas ocasiones, respeto a compañeros que ya han manifestado su intención de sumarse. Yo lo he dicho, yo voy a seguir participando en política, voy a seguir trabajando, por eso no me detengo todos los días", comentó.

No es militante

Por otro lado, en relación con el proceso de expulsión, la legisladora destacó una inconsistencia, ya que la persona impulsora de la expulsión no está afiliada al PRI.

"Es preocupante que una persona que no es militante promueva este tipo de recursos y que además exija un juicio y nos dé opiniones a diputados cuando no los conocemos", dijo.

Langarica enfatizó que defenderá su estatus en el partido. No obstante, interpreta el recurso promovido en el contexto electoral que se vive, ya que en el 2024 habrá elecciones.

Además, mencionó que luego de que se diera a conocer la solicitud de expulsión en su contra no ha tenido acercamiento con la dirigente del partido tricolor en Sinaloa, Paola Gárate.