Denuncian cobro “de más” de Jumapam en la López Mateos

Mazatlán, Sin.- Con fecha límite de pago al 31 de julio del 2021, la Jumapam cargó en el recibo del señor Francisco Durán, con domicilio en la calle Cuauhtémoc 135 en la colonia López Mateos, la cantidad de 7 mil 440 pesos, con 30 meses vencidos.

Don Francisco es un adulto mayor con ceguera, sordera, problemas de hipertensión y tiroides, no cuenta con ningún tipo de ingresos ni de apoyo social y tampoco tiene una tarifa especial por su discapacidad; su hijo, que es pulmonero, le ayuda con los gastos del hogar.

Local Sindicalizados “ya no soportaron” más atropellos y se van a huelga

"El día 7 de julio llega una multa, el señor que me lo dio me dijo que el caso estaba grave, porque en esos días se iba a hacer un corte directo si no se pagaba. Con mucho sacrificio junté el dinero para arreglar ese problema y nos mandaron recomendados con el gerente comercial”, contó el hijo de Francisco, de mismo nombre.

El día 8 de Julio, agregó, se presenta en las oficinas de la Jumapam, con el recibo y la multa, donde platicó la situación de su papá y se le hace un descuento, pagando finalmente la cantidad de tres mil 497 pesos.

"Llega el mes de agosto, está en cero los meses vencidos, llegaron 205 pesos, pensando que ya se había arreglado todo, voy al cajero y no me detecta el recibo, la muchacha que está ahí me dice que hay un problema y que tengo que ir hasta Jumapam a checarlo, me voy inmediatamente para allá y me salen con que no son 205, que tengo que pagar alrededor de mil 500 pesos más por una multa, no sé de qué y que tenía que pagar", agregó.

"Tienes que ir a juntar mas dinerito y traerlo", menciona Francisco que le dijo la persona que lo atendió.

Foto: Carla González | El sol de Mazatlán

También puedes leer: Buscan que las vialidades de Mazatlán sean “más humanas”

Considera que es una injusticia, ya que él no es el culpable de que de un error que se cometió en el sistema, pues según le dijeron, la multa que le llegó con fecha del 7 de julio y que acudió a pagar un día después junto con el recibo mensual, se reportó en el sistema hasta el día 9 de julio.

"El gerente comercial me dijo: ‘yo no puedo hacer nada más que sacar de mi bolsa y pagarlo’, le dije que no, que yo voy para que me brinden ayuda, no a qué me den limosna, por así llamarlo. Si ya saben cómo se maneja el sistema en la Jumapam ¿por qué no me dijeron que fuera hasta el día 9?", mencionó.

El saldo del recibo del mes de septiembre, fue de 296 pesos, aparece ya un mes vencido, pero la cantidad real a pagar no es esa, pues la dichosa multa sigue corriendo.

En anteriores administraciones, añadió, le hacían el 30% de descuento a su papá por su discapacidad, pero en esa gestión, no ha recibido ningún tipo de ayuda social.

"Prácticamente seguimos igual, no arreglé nada, no se resolvió nada", añadió.

Por si fuera poco, sufren también con el registro que rebosa aguas negras desde hace varios meses; cuando liquidó el adeudo fueron a destaparlo, pero a los días continuó sacando residuos.









Lee mas aquí:

Local Empresa favorita del Ayuntamiento gana contrato de 23.1 mdp

Local A oscuras en la sierra de Rosario