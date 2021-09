Sindicalizados “ya no soportaron” más atropellos y se van a huelga

Escuinapa, Sin.- Exigiendo el pago de salarios, aguinaldos atrasados y otras más prestaciones que tienen como trabajadores, los empleados de la JUMAPAE iniciaron con una huelga la cual va de manera indefinida hasta recibir lo que les deben.

Diego Armando Rincones Altamirano, secretario general del sindicato de la JUMAPAE, informó que el motivo de la huelga, se derivó por la falta de pago de quincenas a los trabajadores, además de la falta del pago de aguinaldo del 2019 y 2020; las primas vacacionales y el pago de retiro a ochos trabajadores que ya están jubilados.

Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

“El problema de las quincenas, a algunos compañeros se les deben dos y a otros les deben hasta cuatro, esto es porque el gerente (Geovani Saracco) cada quincena, él dice a quién si pagarle y a quien no, no se hace parejo como se supone que debería de ser”.

En cuanto al tema de los aguinaldos, dijo que han sido dos años que no se les ha pagado esta prestación, argumentando la paramunicipal que no tiene el recurso para hacerlo y por lo tanto ellos tienen que pagar las consecuencias prácticamente.

“Tenemos dos años que no agarramos aguinaldo, como lo hemos dicho ya anteriormente, no estamos reclamando nada que no nos correspondan, todo trabajador en el empleo que sea tiene derecho de recibir su aguinaldo, el algo que la Ley nos brinda, pero los gerentes que han estado, solamente nos dicen que no hay dinero”.

Aunque trataron de llegar a acuerdos para no llegar hasta esta instancia, dijo que el gerente, Geovani Saracco Martínez, nunca hizo una propuesta para tratar de dar solución al problema, manteniendo el mismo argumento de no haber dinero.

Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Por último, agregó que la huelga se mantendrá firme de manera indefinida, informando también que esta huelga no va afectar el servicio a la ciudadanía, ya que se mantendrán guardias para cualquier eventualidad.









