Denuncia Gene Bojórquez acuerdo de la Jucopo con implicados en robo de cheques

Culiacán, Sin.- Siguiendo con el tema de los cheques robados de la administración del Congreso, el diputado del Partido Sinaloense, Gene René Bojórquez Ruiz, indico que la Junta de Coordinación Política del Congreso pretende establecer un acuerdo reparatorio con el presunto ladrón.

El legislador relató que en la reunión de la JUCOPO, el grupo Parlamentario del PAS, presentó una minuta en la cual se pedía que no se concretara ningún cuerdo con quienes resulten responsables del hurto del erario. Detalló que se dio un choque entre las fuerzas políticas del PRI, Morena y los propios pasistas.

"Votaron Morena en contra de que se paga el 100% y el PRI, pues ya sabemos que al diputado Ricardo Madrid Pérez, pues le jalan la correa... Vamos a llegar a ese momento y van a querer tener ese acuerdo, entonces tenemos que irnos adelantando a lo que quieren hacer ellos, porque al final del día lo que quieren es chamaquearnos quieren, no decirnos qué es lo que está pasando y desviar la atención", declaró.

La otra versión

Luego de la intervención de Bojórquez Ruiz, el diputado presidente de la Mesa Directiva, Ricardo Madrid Pérez, comentó otra versión del supuesto conflicto que se dio en la JUCOPO.

Madrid Pérez expuso que la petición del PAS solo fue entregada a Feliciano Castro Meléndrez y no al resto de legisladores que integran la Junta. Explicó que aún no se ha dictaminado sobre dicha minuta y señaló que él en lo particular mantiene la convicción de que se llegue hasta las últimas consecuencias y se castigue a quienes resulten responsables.

De igual forma, desmintió que se haya originado algún conflicto entre las fuerzas políticas, dijo que la petición aún no es discutida, que apenas se está analizando.

"Es una pena que se ha dicho que hubo un altercado en la JUCOPO con Alba Virgen, es falso y eso viene en el acta que también son públicas... No existe el día de hoy algún documento que nos permita pensar en ello, entonces yo no entiendo el porqué solicitar algo que no existe", comentó.