Deja Jumapam la calle intransitable en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Desde hace más de cuatro años el personal de la Jumapam realizó unos trabajos de reparación por la calle Séptima de la colonia Morelos y nunca regresó a tapar los baches que se formaron.

Vecinos del asentamiento señalaron que muchas veces han reportado esta problemática, pero la paramunicipal hizo caso omiso a sus llamadas.

“Son ya alrededor de cuatro años, aquí entre los vecinos nos juntamos y echamos algo de tierra para que se taparan un poco los pozos y que no ocurrieran accidentes. Es increíble que nunca regresaron a terminar lo que empezaron”, dijo Agustín, vecino del asentamiento.

Nancy Colio, quien habita en la calle donde se encuentra la problemática, asegura que desde hace cuatro años han aguantado la situación.

"Ese problema ya tiene cuatro años, o más de cuatro años, ya es muchísimo tiempo el que lleva esto por aquí, me acuerdo que mi hijo apenas estaba niño cuando estaban arreglando, y ahora ya está en secundaria, así se ha ido el tiempo y es hora que no arreglan, no pedimos, exigimos una solución, porque no se me hace justo que estemos viviendo con esta problemática", dijo la vecina.

Aunque los vecinos ya han reportado este problema en más de una ocasión, aseguran que las autoridades municipales no han hecho nada al respecto.

"Nadie ha venido a revisar este problema, no se nos hace justo que tengamos que vivir expuestos a al cochinero que se hace, toda la tierra queda a mitad de la calle, es un desastre de calle, y ninguna autoridad hace nada, ya se reportó muchas veces, y seguimos sin respuestas“, añadió.

Sufren accidentes

Otro vecino aseguró que en este tiempo se han visto expuestos a múltiples accidentes, tanto niños como personas adultas.

"Estamos expuestos a varios accidentes aquí, me acuerdo que un niño estaba jugando bien inocente en la calle, corrió por un balón y se cayó bien feo, lo malo fue que el tobillo se le dobló de una manera bien aparatosa, se soltó llorando, y ahí va la mamá corriendo, muy mal que se preocupen tan poco por un problema que ha causado varios accidentes, no es sólo uno o dos, han sido varios accidentes en este lapso de tiempo", aseguró Jorge Luis Delgadillo.