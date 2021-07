Defienden integración del Consejo de Desarrollo Sustentable

Mazatlán, Sin.- Como injusto y lamentable describió el presidente del Centro de Educación Agrícola y Ambiental, David Ocampo Peraza, la intención del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y de algunos regidores de reponer el proceso de integración del Consejo de Desarrollo Sustentable, ya que desde el mes de abril se lanzó la convocatoria y se cumplió con cada una de las disposiciones y reglamentos en el proceso de elección de consejeros ciudadanos.

“Es una lástima que se esté pensando en reponer el procedimiento, se me hace injusto que se diga que este proceso, donde se eligió a consejeros propuestos por instituciones y organismos, que se les diga que siempre no, que no era correcto, que era una falsedad lo que se hizo, creo que no y, por otro lado, la autoridad tendría que justificar muy bien cuál es el fundamento jurídico que violaron”, expresó.

Refirió que dentro de los consejeros ciudadanos nombrados se encuentra gente de instituciones educativas y académicas de renombre y reconocimiento nacional e internacional, entre ellos profesionistas de la UNAM y el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD Mazatlán).

Insistió en que este asunto no es para escándalos y alborotos, ya que se trata de un organismo ciudadano que busca colaborar con la sociedad, con el Presidente en turno y el municipio en el tema de desarrollo sustentable y protección ambiental.

“No les va a costar nada, son profesionistas de alto nivel que quieren colaborar con el municipio, como se les va a decir ahora que siempre no”, apuntó.

Ocampo Peraza señaló que es lamentable que se dé largas a la integración del Consejo de Desarrollo Sustentable, cuando urge que se haga algo para dar orden al crecimiento exponencial que tiene la ciudad.

David Ocampo Peraza, presidente del Centro para la Educación Agrícola y Ambiental. Foto: Juan Carlos Ramírez │ El Sol de Mazatlán

“Nuestra ciudad está creciendo muy rápido, hay muchas unidades habitacionales nuevas y fraccionamientos nuevos, muchos rascacielos y hoteles nuevos, se necesitan órganos importantes de consulta para ordenar este desarrollo tan importante y tan acelerado, que bueno que esté desarrollando, pero hay que ordenar, buscar los instrumentos para ordenarlos, y que más si hay gente que está dispuesta a opinar con elementos técnicos y académicos sobre cómo debería de ordenarse la ciudad de la mejor manera”, indicó.

Insistió en que el proceso de integración del Consejo de Desarrollo Sustentable acató la reglamentación vigente del ayuntamiento, pues su procedimiento fue a través del Cabildo de Mazatlán y contó con el aval del presidente interino, José Manuel Villalobos Jiménez, y del secretario de Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura.

“Ahora se da la opinión de que no es válido, que no es importante, que hay que cambiar, que no se hicieron las cosas bien, habría que demostrar, platicar qué es lo que no se hizo bien y fundamentarlo”, concluyó.

CIFRA

23 solicitudes de postulantes se recibieron para integrar el Consejo de Desarrollo Sustentable.

CONVOCATORIA

El 15 de marzo de 2021 se publicó la convocatoria para la integración del Consejo de Desarrollo Sustentable, que cerró el 31 de ese mismo mes.









