Defienden construcción de torres en el Cerro del Vigía

Mazatlán, Sin.- El director de Planeación municipal, Jorge Estavillo Kelly, aclaró que no hay ninguna construcción en las faldas del Cerro del Vigía que ponga en riesgo la estructura de viviendas vecinas.

Esto, luego de que vecinos de la zona se han manifestado en contra del proyecto "Los Encantos del Observatorio", un edificio de siete niveles que actualmente se edifica.

Dijo que no es en las faldas del Cerro del Vigía, ya que es de acuerdo a la perspectiva de quien lo quiera ver, porque todos los terrenos que están en los cerros van en declive, todos se construyen a como va la pendiente de su terreno.

“Simplemente la gente se inconforma porque no quiere tener molestias de ruido, no quiere tener más construcciones a los lados, si tú quieres un terreno baldío a tu lado, ese terreno baldío lo usas para estacionarse o hacer otro uso, pero no es tuyo, si no quieres que se construya ahí, cómpralo y asegúrate que nadie construya”, manifestó.

El director de Planeación agregó que pudiera haber quejas o denuncias, pero si la obra está en regla, no se va a detener, y si se detiene, se haría de manera momentánea y lo daños causados, los va a pagar el que demandó, no el municipio y eso no lo van a permitir.

Y sobre el otro condominio que quedó paralizado por el Paseo del Centenario, en las faldas del Cerro del Vigía, Estavillo Kelly informó que en este momento está suspendido porque no se ha construido, pero desconoció en qué estatus está su juicio.

Explicó que ahí sí se fueron a un pleito jurídico, en donde la dirección de Planeación no se mete en pleitos entre particulares.

“El municipio está ajeno a ese problema, porque si se mete, el municipio puede caer en el caso Nafta, ya que no puede dar un permiso y luego retirarlo por una queja”.





