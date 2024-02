Defiende secretario de Salud eficiencia en prácticas de aborto en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Los procesos de interrupción legal del embarazo practicados en las instituciones de salud pública de Sinaloa fueron defendidos por el titular de la Secretaría de Salud, Cuitlahuac González Galindo, esto en referencia a la críticas surgidas de un colectivo feminista.

Integrantes de No se Metan con Nuestras Hijas señalaron que en el estado se prioriza la prácticas de legrados en casos donde se puede usar medicación.

El funcionario dijo que los procedimientos están bien reglamentados y sostuvo que en las unidades médicas, principalmente en el Hospital de la Mujer de Culiacán, siempre se siguen.

“No es que se esté haciendo un procedimiento ilegal, se está haciendo el procedimiento acorde de la normatividad, lo marca y el Hospital de la Mujer pues es el de mayor referencia en este tema”, comentó.

Otro aspecto criticado por las feministas fue el hecho de que no se presentan denuncias cuando ingresa una paciente embarazada menor de edad.

Las activistas afirmaron que es deber de la secretaría presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado, ya que se podrían tratar de embarazos derivados de abuso sexual y/o violación.

El funcionario indicó que las unidades médicas no pueden interponer denuncias. Explicó que las menores embarazadas son apoyadas por las áreas de servicio social, pero está en su criterio interponer querellas.

“Creo que deberíamos de sumar esfuerzos para prevenir el embarazo no deseado antes de de criticar los procedimientos que estamos haciendo puesto que están normados y están regulados. No tenemos ese inconveniente los demás hospitales no deben de tener otro problema”, finalizó.