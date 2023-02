Decomisa Oficialía Mayor más de 100 sillas en la avenida Del Mar

Mazatlán, Sin.- Hasta antes del medio día de este domingo, Oficialía Mayor había decomisado más de 100 sillas en el área del malecón, mismas que se pretendían lucrar para observar el primer desfile de Carnaval.

La titular, Verenice Oleta Benítez, indicó que no se quiere tener conflictos con la gente ni ejercer medidas coercitivas, sin embargo dijo que no serían omisos ante las situaciones que se tenga que actuar, pues se había anunciado con anticipación que no se permitiría el acaparamiento de espacios y renta de mobiliario.

También te puede interesar: Prohiben acaparamiento de espacios y renta de sillas en el Carnaval de Mazatlán

"Es evidente el acto de comercio, de acaparamiento que están ejerciendo algunas personas. Los espacios que son familiares son 10, 15 sillas, está la familia ahí, pero los que son espacios para lucrar estamos hablando de espacios de 30 sillas para arriba, ya delimitados, el mismo tipo de mueble, incluso hasta la persona que está cuidando se le ve el perfil de comerciante, con su cangurera", explicó.

Multas

La funcionaria municipal señaló que hasta el momento no han sancionado a ningún responsable, pues cuando se ha hecho el decomiso de sillas los mismos comerciantes no protestan para no ser acreedores a una sanción y sólo observan de lejos.

El operativo se inspección se seguirá desarrollando en el transcurso del día. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

En caso de aplicarse una multa económica esta dependerá del número de sillas y la dimensión del espacio acaparado, puede alcanzar hasta las 100 UMAS (103.74 pesos), es decir, de hasta 10 mil 374 pesos.

Recorrido

Tras un recorrido por la avenida Del Mar esta mañana se observó que son pocos los espacios que quedan libres sobre el malecón y la avenida, pese a que el desfile está programado para iniciar a las cinco de la tarde.

Oleta Benítez reconoció y lamentó que no se esté respetando el camellón central, no obstante mencionó que a estás alturas será muy difícil retirar a las familias de este espacio que debería estar libre al ser área verde, por lo que pidió a los ciudadanos tomar conciencia social.