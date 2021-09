De preso político a presidente de la Junta de Coordinación Política

Culiacán, Sin.- Todavía sin definir una agenda legislativa, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Feliciano Castro aseguró que se involucraron a todos los partidos políticos que conformarán la Sesenta y Cuatro Legislatura, pero adelanta que al instalarse la Sesenta y Cuatro Legislatura lo primero que verán es el presupuesto para este 2022 con sentido social y humano.

El diputado de Morena, que será el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, detalla que no habrá temas prohibidos, y, desde ahora, anuncia que viene a reivindicar la política, es decir, pasar de una política tranza, mentirosa, a una política de amor.

Feliciano Castro Melendrez nació en Gambino, Guasave, una comunidad campesina, humilde, pero caracterizada por la bondad y el desprendimiento de su gente

“Yo sostengo al igual que el escritor Bukowski de que mientras haya bondad hay esperanza y esta es la cultura del sinaloense, gente buena, solidaria y es la columna del humanismo y por lo tanto es el soporte para ser viable, para ser realidad sin caer en ingenuidades, descansados en esa definición de Mario Benedetti de que la política es una forma de amor al ser humano",

Asegura que no se trata de quedarse en declaraciones sino que asumirá este concepto históricamente, esto es. organizar la fuerza para hacerla posible.

Feliciano, viene de una familia prolífera -12 hermanos-, tempranamente murieron dos niñas, adolescente dejó su terruño, por primera vez estrenaba zapatos, su padre no iba a permitir que su hijo llegara a la ciudad con huaraches, tal sacrificio, valió la pena, nada más por citar un ejemplo: siendo diputado - 2004-2007., su participación en tribuna solazaba hasta al más escéptico oyente, transportaba, te hacía suyos los problemas que presentaba en el pódium con elocuencia y exquisitez que muchas veces los priistas se ponían de pie.

Llegó a Culiacán en 1969 a una casa de estudiantes, su pobreza y la convulsión social que se vivía en ese entonces lo envuelven en esos movimientos.

“Se vivía un proceso de convulsión social por un gobierno totalitario, represivo y justamente esas circunstancias y mi condición de ser hijo de campesinos, me llevan a habitar en una casa del estudiante donde sus moradores eran los principales dirigentes de los movimientos estudiantiles universitarios”, recuerda.

Su mirada profunda se queda en un solo punto… se transporta a esos álgidos momentos.

“La lucha me fue envolviendo. Desde tempranamente me sentí, me vi retratado en esos discursos y apenas asomándose a la juventud, me incorporo y fui preso político durante dos años y medio”, narra.

El primer libro que leyó fue a los trece años en una biblioteca universitaria.

“Era de pastas verdes, la guerrilla del Che en política, esa fue mi primera lectura. Soy protagonista de lo que fue un sector importante de la juventud de aquel entonces que llegamos a creer que era a través de las armas llegar al poder, por eso, se formaron muchos grupos guerrilleros ante un gobierno represivo como fue Díaz Ordaz y luego Luis Echeverría, me lleva a participar en ese proceso de radicalización de los movimientos”.

Asegura que hoy podemos ver a raíz de la historia la estrategia errática, lo que no era errático de entregarse de manera plena sin condiciones por un mundo mejor, un mundo de igualdad, un mundo de combate a la pobreza, combate a la injusticia y esa era la virtud de aquellos movimientos.

Pero en medio de la turbulencia estudiantil estudió Ciencias Políticas, una maestría, tiene cinco libros publicados y otro inédito que lo ha titulado: humanismo, la bondad, Dios, la poesía y la política.

Le gusta leer poesía y aclara por qué esa pasión “por una razón, he descubierto que la poesía es la visión amorosa del mundo y esto nutre la política cuando te colocas en una perspectiva humanista, que mejor que sea la poesía la que orle los discursos de la izquierda y creo que es por ahí donde la izquierda tiene grandes expectativas de transitar por el humanismo.

El diputado de Morena habla con pasión cuando se refiere lo que quiere para los sinaloenses.

“Yo sostengo que en la cultura rural se anida justamente el soporte para la otra política caracterizada por el amor humano, si bien es cierto Sinaloa ya es una sociedad urbana, también la verdad es que somos citadinos con una carga de ruralidad muy importante atravesada por la bondad, ese es el soporte por lo que puede generarse, por lo que ya es una realidad y que puede crecer la solidaridad entre los sinaloenses y a eso voy”, señala.

Para ello, advierte que al iniciar la Sesenta y Cuatro Legislatura van al análisis y aprobación de un presupuesto con carácter social, de tal manera que en función de la propuesta de transformación que encabezará Rubén Rocha Moya, nosotros como diputados de Morena vamos a aprobar un presupuesto que sea soporte para atender los requerimientos de Sinaloa.

Explica que los principales ejes en los que se sustentará el presupuesto es en la economía, para ir al rescate de la planta productiva, los servicios y el empleo, por lo tanto se pensará en un presupuesto que soporte los requerimientos de los sectores vulnerables desde los desplazados por la violencia de la sierra que hoy deambulan sin mayor atención, excepto la que les han brindado legisladores, hasta las personas con discapacidad.

También, añade, es necesario atender a los sectores vulnerables, además orientar recursos para garantizar el derecho a la alimentación, todos los niños, todos los jóvenes, todas las personas tienen derecho a una adecuada nutrición.

“Tenemos que concebir un Sinaloa de prosperidad que garantice justamente el derecho a la alimentación, así como la educación y la salud, así, atendiendo éstas líneas de carácter social en Sinaloa garantizamos desde el ejercicio del gobierno un Sinaloa en paz y estaremos dando un gran paso”, señaló.





