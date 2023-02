De 500 barcos solo 60 quedan en altamar en esta temporada de pesca

Mazatlán, Sin.- Fernando Leal es uno de los pocos pescadores que han corrido con la suerte de mantenerse con empleo en la temporada de capturas de camarón 2022-2023 que está casi por concluir en el Pacífico mexicano.

Las cosas no han sido fáciles ni para los armadores ni para los trabajadores; la incertidumbre se apodera de ellos al no verse un panorama claro en el sector, ya que las embarcaciones han tenido que amarrarse anticipadamente debido a que no recuperan siquiera lo invertido.

Sentado en un cajón de madera en el barco que se encuentra en el Parque Bonfil de Mazatlán, el motorista desde 2001 y con 33 años en la actividad espera a que terminen de reparar el winche para que una vez que quede listo puedan retomar sus labores de pesca en altamar. Y es que a unas semanas de haber iniciado el tercer viaje y último, la embarcación en la que trabaja empezó a fallar, por lo que tuvieron que entrar a puerto a realizar las composturas.

"Ojalá que podamos salir pronto para ver cuánto alcanzamos a traer para no quedar con deudas y nos vuelvan a prestar… y como dijera la canción del Barzón, "hay que seguir trabajando para seguir abonando’".

La producción para ellos ha sido mala, ya que el año pasado para el tercer viaje ya tenían 30 toneladas de camarón, pero en este que ya es el último, apenas van 20 toneladas. Y Fernando no cree que las cosas mejoren en los días que les quedan.

Durante la temporada pasada, que inició el 14 de septiembre de 2021 y terminó el 20 de marzo de 2022, se obtuvo una producción total de 27 mil toneladas de camarón de altamar, cantidad similar a la que se tuvo en el ciclo anterior, pero este 2023 los números bajarán.

La temporada de capturas ya terminó para el 90 por ciento de la flota. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Situación difícil

Los viajes ahora son más largos, de 47 días, porque se trabaja prácticamente solo de noche, la mayoría de la flota se concentra en el litoral sinaloense y parte de Sonora. Eso hace que se gaste más diesel.

"Si trabajamos día y noche duráramos 30 días, como antes, pero ahora solo pescamos de noche, por las temperaturas que se tienen y duramos más días, en lo que se gasta el diesel que llevamos, ese es el gasto más fuerte que se hace y dependemos de los litros que se tengan para poder calcular los días que andaremos en la zafra”.

Para el hombre de mar, que empezó a trabajar en la pesca como pavo, luego cocinero, marinero, ayudante y motorista, las capturas cada vez son más bajas, ya que actualmente agarran de 40 a 30 kilos por lance. Eso no les alcanza para cumplir con lo mínimo que les permita por lo menos recuperar la inversión, que son 10 toneladas.

Casi no hay producto en altamar, las cuestiones climatológicas y la pesca ilegal han provocado que las redes prácticamente regresen vacías.

Solo 60 barcos quedan en altamar

El presidente de la Unión de Armadores, Jesús Omar Lizarraga Manjarrez, lamenta que nuevamente el cierre de la zafra sea anticipado, como ha ocurrido en los últimos cinco años, pues se llegará a marzo con pocos barcos en las capturas y un mínimo de pescadores en la actividad.

A poco más de un mes para que concluya de manera oficial la temporada en el Pacífico solo el 10 por ciento de la flota conformada por casi 500 barcos se encuentra en altamar. Solo los barcos que cuentan con recursos económicos son los que están en operación.

"Son muy poquitas embarcaciones las que nuestra organización trae operando, me atrevo a decir que algunas 60 y son muchas, la gran mayoría ya están amarradas en el muelle pesquero del Parque Bonfil desde hace varias semanas".

En esta temporada la producción ha estado muy limitada y los resultados económicos respecto a este sector tan importante son negativos.

“En el mes de diciembre y lo que va de enero se reporta una producción de tres toneladas de camarón por embarcación, lo que hace completamente incosteable la actividad en un viaje de pesca por los altos costos de operación; para poder continuar más o menos se requiere pescar mínimo 10 toneladas de producto por viaje”, explica.

Además, los precios del camarón de exportación han tenido una disminución debido a la crisis que hay a nivel mundial, lo que afecta a su mercado principal que es Estados Unidos, ya que el 80% del producto que se pesca en el Pacífico mexicano se va al territorio estadounidense.

"En diciembre el camarón de exportación tuvo un bajón derivado a la crisis que hay a nivel mundial y obviamente afecta a nuestro mercado principal que es Estados Unidos, hubo un ligero disminución en el precio y también con el precio del dólar dio una importante baja y también eso afecta a la economía de las empresas pesqueras".

El precio del camarón es fijado por la ley de la oferta y la demanda, depende del origen de la especie, la región de producción, el tipo de producto, la preparación y su presentación. El precio del producto de exportación oscila entre los 270 y 360 pesos el kilo.

Estados Unidos es el mercado principal de la pesca en México. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Desempleo

Para el secretario de la Cámara de la Industria Pesquera de Sinaloa, Jesús Agustín Loya Gaxiola, el alto costo del diesel (24 pesos el litro), las pocas capturas originadas por las bajas temperaturas y la pesca ilegal, además de la sobreoferta de camarón en el principal mercado que es Estados Unidos, golpean severamente al sector de la pesca.

Esto ya repercutió en Mazatlán, donde han tenido que hacer un recorte de la mitad de los pescadores y también en las plantas congeladoras, pues muchas de ellas ya han parado ante la falta de producto, generando así unas 3 mil personas en desempleo tan solo en el municipio.

“Hemos reducido el personal, la mayoría de los barcos están amarrados y muchas plantas procesadoras están parando también, no tienen producto. Se ha desempleado a aproximadamente unas tres mil personas. Ya prácticamente somos muy pocas las embarcaciones que andan operando”.

Sobreoferta en EU

El también presidente del Consejo de Administración de la firma Productores del Mar de México, agregó que actualmente hay sobreoferta en el mercado norteamericano, pues con la pandemia del Covid-19, productores de varios países optaron por las granjas de cultivo y con ello se saturó el mercado a donde anteriormente se destinaba la producción de altamar.

“Hay una sobreoferta en Estados Unidos; por eso es que también el precio no nos ha ayudado, hay una sobre oferta de todos los países, Ecuador, Indonesia, Vietnam, India y Tailandia producen demasiado camarón y eso nos afecta; vamos al mismo mercado principal que es Estados Unidos, donde están saturadas las bodegas”.

Indicó que las temporadas anteriores los productores mazatlecos exportaban hasta 6 millones de libras, pero para esta que está por concluir se estima que solo sean de 3.5 a 4 millones de libras.

Con su mirada perdida en la hilera de barcos que se encuentran amarrados en el Parque Bonfil, Fernando se llena de angustia, sabe que ante la falta de apoyos, la pesca ilegal y lo incosteable que resulta, los días están contados para una actividad que por muchos años dinamizó la economía en el sur de Sinaloa.

Poco camarón hay actualmente en altamar. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Datos

3 mil pescadores están sin trabajo.

440 barcos ya están amarrados

24 pesos es el precio del diésel marino.

50 mil litros de diésel ocupa una embarcación para un viaje.

Fecha

La temporada de capturas de camarón en el Pacifico mexicano es de septiembre a marzo, pero el 90 por ciento de las embarcaciones se amarra desde diciembre debido a lo incosteable que resulta la actividad.

Sobreoferta

Ecuador, Indonesia, Vietnam, India y Tailandia producen mucho camarón, lo que afecta al mercado mexicano, ya que todo el producto va principalmente a Estados Unidos, donde están saturadas las bodegas.