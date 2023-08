Cuidadores de carros se aprovechan de turistas en el embarcadero de la Isla de la Piedra

Mazatlán, Sin.- Por la avenida Emilio Barragán, a la altura del Embarcadero de la Isla de la Piedra, hay personas que cobran por estacionarse en un lugar público.

A través de redes sociales, turistas y habitantes de la zona denunciaron la problemática que ocurre en el lugar desde hace varias semanas. Hay quienes "cuidan" carros y quieren cobrarles hasta 200 pesos.

"No me cabe en la cabeza cómo en un lugar que se supone que es gratis para estacionarse llegue a cobrarse hasta 200 pesos, es una cantidad muy cara lo que cobran, que independientemente del costo, no se debe de tener una comisión en un lugar que es gratis", comentó Sandy Salazar, turista originaria de Chihuahua.

Una vecina alzó la voz por los abusos cometidos por las personas que se dedican a cobrar por un lugar de estacionamiento.

"Son unos abusivos, quieren cobrar por estacionarse ahí y donde no lo hagas te hacen maldades en el carro, son gente abusiva, un montón de vividores", dice.

A pesar de que el problema ya fue reportado a las autoridades, en especial a Tránsito municipal nadie ha acudido a poner orden.

"Nadie ha venido a poner orden aquí, los tránsitos están de lujo yo creo, ahí los turistas y a veces hasta los vecinos salen perjudicados, urge que vengan a solucionar esto”, señaló.

Aclaran la problemática

Sobre las imágenes que circularon en redes sociales, donde se ve cómo con cubetas se tapan los espacios para estacionarse, los vecinos señalaron que muchos de ellos lo hacen no para ganar dinero, sino pero para cuidar sus lugares, ya que son sus casas y luego ya no pueden ni entrar a sus cocheras.

"Para estacionar la moto de mi familia es ese lugar, no para andar rentando. Las fotos que subieron a redes sociales están totalmente fuera de contexto, las tomaron porque sí, pero lo hacemos para cuidar nuestro espacio y estacionar nuestras motos o carros, no para cobrarle a nadie", explicó un vecino del lugar.