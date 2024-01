Crisis pesquera en Mazatlán: Exportaciones de camarón podrían caer un 50%

Mazatlán, Sin.- El sector pesquero de Mazatlán necesita un rescate real por parte del gobierno federal, ya que en los últimos 10 años se registra un deterioro notable, donde la falta de apoyos y los altos costos de producción lo tienen a punto del colapso, lo que pone en riesgo las exportaciones de camarón, que podrían caer al 50 por ciento.

En Sinaloa se capturan en promedio anualmente 85 mil toneladas de camarón ribereño y de granjas acuícolas y 27 mil toneladas de altamar, según cifras de los últimos cinco años de la Conapesca.

Tan solo el valor de la producción de camarón sinaloense asciende a 7 mil 600 millones de pesos. La entidad es el principal productor de crustáceo en México y el segundo exportador del país a Estados Unidos, Canadá y Japón, con 103 millones de dólares al año.

Según cifras de la Unidad de Inteligencia Económica Global, perteneciente a la Secretaría de Economía, el valor comercial de la exportación de camarón a Estados Unidos a nivel nacional es de 264 millones 558 mil 429 dólares.

Cancelan pedidos

El presidente de la Federación Cooperativas Pesqueras de Mazatlán, Faustino Ceballos de la Cruz, señaló que ante la incertidumbre que hay entre las comercializadoras de Estados Unidos para poder colocar la producción de camarón mexicano en ese mercado, derivado de la crisis económica que se vive en el país vecino, se están cancelando pedidos, lo que agrava la situación en la entidad.

En la actual temporada de capturas de camarón 2023-2024, las cosas son difíciles porque los precios son bajos; además de que de la flota compuesta por 480 barcos salió a la pesca menos del 50 por ciento y actualmente solo opera el 10 por ciento en lo que es el tercer viaje de capturas.

De acuerdo con la comercializadora Productores del Mar de México, con su marca Mexican Shrimp Paradise, en Sinaloa el 70 por ciento de la producción se vende a Estados Unidos, ya que es el principal comprador de camarón a nivel mundial, con 600 mil toneladas al año.

Este producto del mar tiene demanda en 25 estados del país vecino, donde es preferido por su sabor “silvestre” y su mercado está enfocado a la parte oeste todo lo que es California y estados colindantes y en el este, desde Florida hasta Boston, Nueva York y en la parte centro, en Chicago, y también han entrado al área de Texas.

Ceballos de la Cruz comentó que esta temporada ha sido similar a la anterior, pero se han sumado factores distintos como la problemática de la comercialización, bajos precios y tallas medianas.

"Han trabajado, pero hay muy malas ventas en Estados Unidos por la crisis económica en ese país, no están comprando camarón, están batallando para comercializar, además de que los precios están muy bajos", explicó.

Altos costos y bajos precios

El ex presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacifico reconoció que actualmente la pesca está viviendo uno de sus peores momentos.

"Es la peor crisis que ha tenido la pesca en la historia, el primer viaje salió a la pesca cuando mucho el 45 por ciento de la flota por incosteabilidad y en este tercer viaje menos de 100 barcos se mantienen en la actividad", destacó.

Y si bien, la producción no ha sido mala, ya que los barcos están llegando con 10-12 toneladas, el costo de operación, principalmente del diesel marino, sigue golpeando a los empresarios. Y por si fuera poco los precios del producto son muy bajos.

En la zafra 2022-2023, el camarón de consumo nacional empezó con 140 pesos el kilo y en esta temporada el precio fue de 92 pesos; mientras que en el mercado internacional el crustáceo, que andaba en los 300 pesos, está en 180 pesos el kilo.

El precio del camarón es fijado por la ley de la oferta y la demanda, depende del origen de la especie, la región de producción, el tipo de producto, preparación y presentación.

El empresario pesquero indicó que se requiere que el gobierno federal voltee a ver a la pesca, que etiqueten más presupuesto, ya que en México se tiene el combustible más caro.

Para sacar un barco a pescar 30 días se requieren alrededor de un millón 500 mil pesos y con el precio del producto no hay el margen de utilidad que se requiere, por ello es que cada vez están más barcos amarrados en el muelle del Parque Bonfil de Mazatlán.

"Para avituallar se requieren alrededor de un millón y medio de pesos, el costo de combustible, provisión de boca, pedido de máquina, cubierta, préstamo a la gente y lo que están trayendo alcanza para cubrir, pero es muy riesgoso. La pesca es de jugársela, hay veces que le pegas y otras que pierdes", señaló.

Cierran plantas congeladoras

Ante la paralización de la mayoría de los barcos camaroneros, las plantas procesadoras de camarón empiezan a cerrar por falta de producto.

La representante de la Cooperativa de Empacadoras Artesanales en Mazatlán, Lizeth Hernández, detalló que de las nueve congeladoras que hay en la ciudad ya cerraron tres y que solo trabaja el 40 por ciento de las 303 mujeres agremiadas.

Son alrededor de 180 mujeres las que tienen empleo, ya que para el resto lamentablemente ya terminó la actual temporada de pesca.

Maquiladoras manifestaron que una vez que terminan sus labores en el empaque de camarón, se van a la búsqueda de un nuevo empleo, que les permita llevar el sustento a sus hogares.

“Ya no tenemos trabajo y tenemos que buscarle, porque la mayoría somos madres solteras, y tenemos que mantener a nuestros hijos, si no hay ninguna entrada de dinero pues no comemos”, dijo Ana “N”, una de las mujeres desempleadas.

Hernández señaló que desde hace algunos años está afectada la captura de camarón y si bien esta temporada han tenido buenos volúmenes de captura, ya paró la mayoría de los barcos por los altos costos de operación y bajos precios.

Y aunque se supone que deberían de trabajar seis meses, en los últimos años se ha reducido a solo dos, porque la mayoría de los barcos se amarran en el mes de diciembre.

Las mujeres maquiladoras ganan cinco pesos por charola y mínimo necesitan hacer 200 charolas al día para que sea rentable.