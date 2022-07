Covid-19 sigue afectando la economía en mercados de Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Las bajas ventas que se mantienen en el mercado municipal Miguel Hidalgo tiene a los comerciantes en una difícil situación económica, así lo expuso Francisco Aguilera Rojo, locatario del mercado.

El líder del sector, expuso que aunque la pandemia por Covid-19 ya ha disminuido, la situación económica aún no mejora lo suficiente, lo cual se mira reflejado en el comercio.

"En la cuestión de ventas, las ventas han seguido tranquila, la gente todavía está gastada con lo del Covid y la economía está golpeada, eso lo sentimos nosotros que todos los días estamos viendo como es que la situación no mejora".

Detalló que las ventas están a un 40 por ciento aproximadamente de lo que consideran normal, lo cual apenas y alcanza para sostener los negocios.

"El comercio no ha repuntado, tan solo un ejemplo, anteriormente sabíamos que los viernes eran días buenos para la venta, ahora ya no sabemos cuál día va a ser bueno porque ninguno da ... Yo creo que estamos a un 40 por ciento de las ventas, está tronado, no sacas ni los gastos, prácticamente estamos trabajando nada más para los empleados y sostener el negocio".

Asimismo, externó que con el inicio del ciclo escolar que ya se aproxima, las ventas bajan aún más por los gastos que genera esto en las familias, como es los útiles escolares y los uniformes.

Para concluir, comentó que ellos esperan el inicio de la temporada de producción en la zona del valle del municipio, que es la temporada en la que se tiene una mayor afluencia económica.