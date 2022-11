Continúan llegando turistas a Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Durante el transcurso del día sábado, cientos de turistas acuden al malecón de Mazatlán para relajarse y pasar un rato agradable en compañía de sus familiares, pues pese a que el frío que ya se empieza a sentir, el flujo turístico continúa haciendo acto de presencia en las playas del puerto. Desde Ciudad Juárez, Monterrey, Torreón, Culiacán, Guamúchil, Guadalajara, es de donde viene la gran mayoría de los visitantes durante este fin de semana.

Un visitante de Guadalajara asegura que por segunda semana consecutiva han llegado a Mazatlán con la finalidad de pasar un fin de semana divertido entre familia.

"Es la segunda semana consecutiva que venimos mi esposa y mis dos hijos, de la nada nos agarró por venir, la semana pasada si la teníamos planeada y todo, pero esta no, solamente nos entró loquera y nos subimos al carro, y ya aquí estamos por segundo fin de semana seguido," comentó Rafael, Turista de Guadalajara.

Algunos comerciantes del área de playa, aseguran que tan solo durante el transcurso del día viernes y sábado, sus ventas se han incrementado hasta en un 40 por ciento en comparación a los días anteriores.

"Últimamente, han estado llegando muchos turistas, eso nos beneficia mucho a nosotros, porque no paramos de vender algunos artículos, nuestras ventas han subido en un 40 por ciento más o menos, ojalá y que continúen llegando, han llegado muchos y eso nos aporta a quienes vendemos en la playa, estamos reponiendo ahorita lo que no ganamos en la temporada baja," comentó Eutimio, Vendedor de artículos de playa.

También comenta que el turismo nacional continúa abarrotando el malecón y con ello los comerciantes de la playa reciben mayores ingresos, pues este último significa entre el 80 y 90 por ciento de sus ganancias.

"El turismo nacional es el que nos hace fuertes, principalmente la gente que viene de Ciudad Juárez y Monterrey, a ellos les encanta llevar recuerdos, y aparte de los recuerdos, también se compran los sombreros y los lentes para turistear a gusto por aquí, por ejemplo ayer una familia de cuatro personas se llevó mil 400 pesos de puros productos, toda esa familia venía de Monterrey, hasta me sorprendí cuando vi la venta, pero yo feliz y encantado," añadió Eutimio.

El turismo nacional continúa abarrotando el malecón. Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

Continúa llegando el turismo deportivo a Mazatlán

Pese a que hace tan solo seis días concluyera la Copa Mazatlán (Fútbol 11), el día jueves comenzó otra, pero en la modalidad de Fútbol 7, lo cual ha hecho que el turismo deportivo continúe llegando al puerto durante el fin de semana.

Una madre de familia oriunda de Ensenada, señala que es la segunda semana al hilo que viene a Mazatlán en compañía de su hijo para tal justa deportiva.

"Por segunda semana venimos mi hijo y yo, él ya tiene 16 años, pero igual vengo con él, sirve que nos paseamos, el malecón está lleno, no me lo esperaba, creí que por el frío ya no habría personas, pero si se ven turistas y hasta gente de aquí," dijo Dulce, turista que viene a la Copa Mazatlán desde Ensenada, Baja California.