Continúa recuento de daños por tormenta y fuertes vientos del fin de semana

Mazatlán, Sin.- El recuento de daños derivado de la tormenta que se registró en Mazatlán el pasado fin de semana continúa: las cifras se van moviendo conforme a los reportes que hace la ciudadanía, señaló el alcalde Edgar González Zatarain.

Hasta antes del mediodía de este lunes el reporte preliminar era el siguiente:

Dos velarias dañadas, Parque lineal y Martiriano Carvajal; 18 semáforos averiados: cuatro con daños severos y solo uno estaba pendiente por restaurar; 117 árboles recogidos de la vía pública; 7 vehículos con daños; 4 embarcaciones menores apoyadas para ingresar al muelle; afectaciones en 22 techos de lámina y cartón; más de 60 anuncios publicitarios y señalética vial colapsados y la falla en la subestación Oriente de la Comisión Federal de Electricidad que dejó sin el servicio a 26 colonias.

Restablecen suministro

González Zatarain informó que el suministro de energía eléctrica quedó restablecido por completo el día domingo por la tarde, aunque hay sectores de colonias que siguen sin energía (calles, cuadras, casas) por fallas que tienen que ver con cuchillas centros de control, cableado averiado o algún daño en el transformador. Estos últimos son los que más se han tardado en solucionar, ya que se requiere de equipo nuevo.

En cuanto al alumbrado público ese también sufrió afectaciones, hasta el momento se han levantado 80 reportes por fallas en las mismas sectores donde se han reportado fallas de energía y se estimó que a más tardar en 48 horas quedaría totalmente restablecido, luego de que la Comisión informara de que este lunes quedaría al 95 por ciento el servicio.

Labores de limpieza

En cuanto el tema de la limpieza, el munícipe señaló que ya se va al 90 por ciento, pues se ha trabajado día y noche sin descansar y el cálculo de daños a la infraestructura municipal va en unos 10 millones de pesos.

Asimismo, mencionó que los 20 millones de pesos con los que cuenta el municipio para emergencias siguen intactos.

Mazatlán vulnerable

El primer edil resaltó que el municipio está preparado para salir y atender las emergencias, haciendo alusión a que lo más fuerte de la temporada de lluvias y huracanes aún no empieza; no obstante reconoció que Mazatlán es vulnerable en muchos aspectos, como asentarse en zonas de riesgo, las fallas de energía eléctrica por la falta de mantenimiento a la infraestructura (que depende de la paraestatal y no del Ayuntamiento) y la regulación de especulares y anuncios.

"Sí con este viento se cayeron dos velarias, se cayeron techumbres, se apagó todo el sector oriente de la ciudad, imagínense con una tormenta, con un ciclón, con un huracán, ojalá y no nos pegue".