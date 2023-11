Conoce a José Luis "El Baleado", el escuinapense que cuenta cómo sobrevivió a dos balaceras

El estar con vida y poder platicar de viva voz esto que pasó es un milagro de Dios y de la Virgen, afirma "El Baleado", un hombre que tiene la dicha de haber sobrevivido después de que en dos ocasiones recibió disparos de manera accidental.

José Luis Oronia Veliz es su nombre, vecino de la colonia Pueblo Nuevo y dice estar agradecido siempre con Dios luego de haber sufrido estos incidentes, el cual el segundo de ellos lo puso al borde del precipicio.

También puedes leer: Don Diego Mora mantiene viva la charrería en Escuinapa

Con 40 años de vida, cuenta estas experiencias y al recordarlas la piel se le enchina, por los momentos que le tocó vivir en esas dos ocasiones.

Relata que fue más o menos a los 20 años de edad cuando sintió por primera vez lo que era el recibir un impacto de bala en su cuerpo, aunque en esa ocasión el daño no fue mucho.

Fue exactamente un día 1 de enero, en la celebración de Año Nuevo, fecha en la que se da la mala costumbre de disparar al aire, cuando fue alcanzado por una bala perdida.

El estar con vida y poder platicar de viva voz esto que pasó es un milagro de Dios. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

"Ahí fue en la esquina de la casa (en la calle Río Humaya de la colonia Pueblo Nuevo), estábamos varios parados ahí, de pronto sentí como un chicotazo en la espalda, hasta sentí que me tronó la piel, nomas me quejé del dolor que sentí, no sabía qué era, traía una chamarra puesta y me la quité, ya luego vimos que estaba quemada por la bala y en la espalda me quedó marcado el rozón", recuerda.

En esa ocasión, afortunadamente el daño no fue mayor, pero sí le tocó dormir varios días boca abajo, hasta que sanó la herida que le generó esa bala perdida y que estuvo a centímetros de impactarle en la cabeza, lo cual pudo haber sido fatal.

La segunda ocasión, la cual relata que sí lo puso en peligro y que ya mero no sobrevivía para contarla, fue hace 14 años aproximadamente, tenía en ese entonces 26 años de edad, hecho que recuerda con sentimiento, porque tenía dos meses de haber sufrido la pérdida de un hermano y él estuvo a punto también de perderla.

Local Él es Eric Palomares, el escuinapense que triunfó en la pantalla grande

En esta ocasión se encontraba en una granja de camarón, haciendo labores de velador junto con otro compañero, ahí utilizaban un rifle calibre 22, con el cual espantaban los patos o para cuidarse de cualquier animal que los pudiera atacar.

Estando en la granja, ya el sol había caído, su compañero se puso a limpiar el arma, la cual desafortunadamente en ese momento no tenía el seguro puesto y de manera accidental la detonó y la bala terminó por impactarse en la parte derecha del pecho de José Luis, quien solamente dice recordar cómo fue que poco a poco la vista se le fue nublando, hasta perder el conocimiento totalmente.

"De lo que me platican, es que rápido me trajeron al hospital en una camioneta, porque estaba lejos donde estaba el vivero para acá para Escuinapa, donde fue atendido de urgencias", comenta.

Luego de ser atendido y estar unos días hospitalizado, pudo regresar a su casa, todo parecía marchar de buena manera, pero no fue así, la situación se complicó y ya tuvo que ser trasladado a una clínica a Mazatlán, donde tuvo que ser sometido a una cirugía para que pudiera sanar.

Fueron varios meses los que sintió que la vida se le acababa, pero comenta que el tener a su madre siempre en el pensamiento y el sufrimiento que ella pudiera pasar, lo hacían sacar fuerzas y pedirle a Dios y a la Virgen que lo salvaran, situación que afortunadamente para José Luis y su familia se logró.

Luego de haber vivido momentos tan complicados, dice que su fervor por la Virgen María se incrementó; a ella dice deberle el milagro de haberle salvado la vida y ahora seguir contando estas duras experiencias de su vida.