Con o sin candidatura, Tere Guerra pedirá licencia antes del 1 de marzo

Culiacán, Sin. -“Aunque no hubiese una lista publicada antes del 01 de marzo, de todas maneras pienso pedir licencia porque seríamos inelegibles”, dijo la Secretaria de las Mujeres en Sinaloa, Teresa Guerra respecto a su posible candidatura a un cargo de elección popular en estas elecciones del 02 de junio del 2024.

Tere Guerra comentó que, es seguro que la lista de candidatos a las posiciones federales sea publicada en breves días, por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena; sin embargo, la lista de candidatos locales esperará hasta mediados de marzo, ya que las campañas locales, empiezan hasta abril.

Sobre quién podría quedar en su lugar al frente de la Secretaría de las Mujeres, Teresa Guerra expuso que es responsabilidad del gobernador, designar a un nuevo titular. Al ser cuestionada sobre si la directora de Cepavif, Rosa María Gámez Mendívil, hermana del presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil quedaría al frente de Secretaría, Tere Guerra se limitó a contestar que el gobernador se haría cargo.

“El Gobernador tiene demasiados pendientes, hasta donde he escuchado… hay ajustes que va a tener que estar viendo, vamos por tiempos, no me corresponde a mí hacer eso, es algo que el gobernador va a hacer”, dijo.

De los pendientes que deja en la Secretaria de Mujeres, Teresa Guerra expuso que, su plan es terminar los proyectos de entrega del Centro de Justicia de las Mujeres de Ahome y la oficina de Atención en Navolato.