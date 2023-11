Con las siglas de JGL, los pobladores de Navolato recibieron despensas

Culiacán, Sin.- Residentes de Navolato, quienes fueron afectados por el paso de la tormenta tropical "Norma", recibieron despensas en las cuales tenían las siglas JGL, en referencia al capo Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

Las imágenes de los damnificados cargando los alimentos proporcionados por personas desconocidas se viralizaron en redes sociales.

En las imágenes se pueden apreciar a residentes, jóvenes y adultos llevando bolsas de alimentos.

Algunos de los insumos que integraban las despensas eran huevos, granos y productos de higiene personal.

Nada que hacer

Este asunto fue abordado por el gobernador Rubén Rocha Moya en su conferencia Semanera. Se le preguntó por las acciones que se implementan desde el gobierno para evitar que grupos generadores de violencia cometan estos actos, a lo que el mandatario respondió que no hay forma de prevenir estas incidencias.

"Lo supe ahora y no tenemos impedimento, no podemos impedir que alguien vaya y entregue, como dijo AMLO: eso no le quita la responsabilidad a quienes se dedican al tráfico de drogas", declaró.