Comienzan los preparativos para el Carnaval Internacional de Mazatlán 2023

Del 16 al 21 de febrero se estará llevando a cabo Carnaval Internacional de Mazatlán 2023 y aún entre los señalamientos que hay hacia el Instituto de Cultura en el tema financiero, la paramunicipal hará la develación del tema y de las convocatorias de la máxima fiesta porteña este próximo jueves 22 de septiembre.

"El Carnaval inicia prácticamente seis meses antes", dijo el director de Cultura, José Ángel Tostado Quevedo, quien este día en compañía de un "hada del bosque", repartió y entregó invitaciones para dicho evento a funcionarios municipales y regidores en el palacio municipal.

"Estamos trabajando nosotros como siempre se los comento, para que se lleve a cabo la máxima fiesta, de la mano con ustedes, con las empresas, con los funcionarios y regidores, más de 120 años de tradición, imagínense, esta es la fiesta del pueblo y buscaremos de qué manera trabajemos juntos para que se lleve a cabo", declaró.

Agregó que incluso sostendrán ya la reunión con la cervecería Pacífico, que es una de los principales patrocinadores.

Antecedentes

El pasado 6 de septiembre el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, dijo que de ser necesario tendría que sacrificarse la máxima fiesta porteña

Cabe recordar que la paramunicipal enfrenta serios problemas económicos y presupuestarios al gastar en su totalidad el presupuesto asignado para el 2022, el cual fue de 120 millones de pesos.

El edil mazatleco declaró en esa ocasión que sí, para su próxima edición, si el carnaval no se vendía, si no era autosuficiente, pues mejor que no hubiera, y así hasta se ahorraría buen dinero el municipio.

Develación de tema

La develación del tema y convocatorias del carnaval de Mazatlán 2020 tres se llevará a cabo el próximo jueves 22 de septiembre a las 8 de la noche en el teatro Ángela Peralta.

Este evento no será de libre acceso, tampoco será privado para el público en general, pero si te tendrá un costo para quién desee asistir; los precios van de los 200 a 250 pesos.