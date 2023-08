Comenzó el encuentro legislativo con miras al 2024

Mazatlán, Sin.- El primer tema tratado fue el suministro de agua potable y alcantarillado en el municipio de Mazatlán. Participó el ingeniero Rigoberto Félix Díaz, quien expuso sobre "El agua para uso urbano en Mazatlán, Sinaloa: presente y futuro". También estuvo presente el licenciado José Antonio Medina Ramos, quien habló sobre las "Perspectivas del agua, manejo de aguas pluviales y servicios de drenaje en Mazatlán, Sinaloa". En representación de la ciudadanía, Teresa Carrillo Arreola planteó la problemática del agua potable y alcantarillado en las colonias de Mazatlán debido a la construcción de edificios departamentales.

Los siguientes temas serán considerados para el presupuesto del 2024, según comenta el diputado Juan Carlos Patrón. "Son temas a consideración para la agenda 2024, y habrá más foros en los que se expondrán las necesidades y problemáticas de Mazatlán", señaló.

Durante la ponencia se cuestionó el tema de la presa Picacho, y algunos estudiosos del tema afirman que solo existen reservas para los próximos 20 años. Sin embargo, el ingeniero Rigoberto Félix Díaz asegura que la presa fue diseñada para atender la demanda de agua de Mazatlán durante un máximo de 30 años. Tras un estudio reciente, afirma que aún hay reservas de agua a pesar del auge inmobiliario que ha experimentado la ciudad. "La presa Picacho fue construida con la expectativa de tener una capacidad suficiente para abastecer a Mazatlán durante 30 años, y por el momento, aún tenemos reservas de agua", mencionó el ingeniero Rigoberto Félix Díaz.

Por su parte, la ciudadana Teresa Carrillo Arreola señaló que en algunas colonias cercanas al malecón se han obstruido las vistas debido a la construcción de torres. Argumentó que esta situación no debería permitirse, ya que el malecón pertenece a todos y este problema afecta a los vecinos de las áreas cercanas. "No podemos permitir esta situación en el malecón, las torres que se están construyendo han obstaculizado las vistas que antes teníamos. Es otro problema al que nos enfrentamos los vecinos de Mazatlán, y definitivamente se debe hacer algo al respecto. Mazatlán no es solo turismo", comentó.