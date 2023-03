Investigador de la UAS asegura que debe priorizarse la seguridad peatonal

Culiacán, Sin.- Además de facilitar al peatón el cruce de una calle, los pasos peatonales a nivel banqueta brinda seguridad, haciendo que el automóvil baje su velocidad, y de alguna manera se genere una especie de diálogo entre el peatón y el automovilista, el cual poco a poco cede el paso, sin necesidad de que la persona tenga que esperar hasta que no pasen carros, explicó investigador de la Facultad de Arquitectura (FAUAS) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Juan Carlos Rojo Carrascal indicó que la implementación de estas medidas ha incomodado a ciertos automovilistas, sin embargo, esta brinda precaución y seguridad de quienes tienen la prioridad en el espacio público, que son los peatones.

También puedes leer: Suntuas aprobó la actualización del Contrato Colectivo de Trabajo

“Yo aplaudo que haya este tipo de pasos peatonales, porque poco a poco vamos bajando de velocidad a los automóviles; que es algo que si no lo hacemos así, por más letreros que pongamos, que digan 30 kilómetros por hora, el automovilista está acostumbrado a la velocidad (…) por un lado, reducimos velocidad general en la ciudad, que no es malo (…) si se llena la ciudad de esto, podemos hablar de una ciudad donde no haya gente atropellada, me parece algo que puede ser una aspiración”, señaló.

El investigador destacó que estos pasos peatonales generan el posicionamiento de los peatones dentro de la ciudad, es decir que aquel que se desplaza sin contaminar, sin generar ruidos, y de manera saludable, es una persona importante para la ciudad.

En cuanto a la falta de cultura vial entre automovilistas, externó que se debe a que en los últimos 50 años se ha construido una ciudad donde prevalece el uso del automóvil, creando la idea de que la ciudad fue hecha para aquellos que tienen automóvil y los que no deben aspirar a tenerlo para poder formar parte de esta prioridad.

“Siempre se ha hecho la ciudad así, eso son señales para la ciudadanía; hago puentes, hago semáforos, hago toda una infraestructura que está hecha para los automovilistas, (…) construyendo ese mito que, si no tienes auto, no eres nadie o no triunfas (…) creo que es lo que tenemos que cambiar, es lo que se está cambiando poco a poco”, mencionó.

Rojo Carrascal lanzó una reflexión a la ciudadanía, en la cual asegura que no se está pidiendo que la gente deje de usar sus carros, sino que se solicita que sean más consciente en su uso, y que sean considerados con aquellos que no usan autos, quienes tienen todo el derecho de salir y pasear por la ciudad de manera segura.