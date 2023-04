Cinco municipios de Sinaloa no tiene camión de bomberos

Culiacán, Sin.- Son cinco municipios de Sinaloa que no cuentan con camiones de bomberos, acusó el diputado Jesús Ibarra. El legislador mencionó este dato después de recordar los incendios reportados en la zona sur del estado.

Comentó que esta es una problemática que preocupa y que debe ocupar a las autoridades. Destacó que para el ejercicio fiscal del 2023, el congreso duplico de 12 a 24 millones de pesos el presupuesto para los cuerpos de bomberos.

"Aún tenemos cinco municipios, en los que no tienen un camión de bomberos y tenemos que estar preocupados por ese tema y ocupados también: son Choix, El Fuerte, Badiraguato, San Ignacio y Cosalá", declaró.

Problema familiar

Ibarra recordó que en el 2021 sufrió un incidente en Altata, narró que la casa dónde habitaba sufrió un incendio y que los cuerpos de bomberos no alcanzaron a llegar a apagar el incendio. Destacó que no hubo ninguna persona herida ni fallecida en el suceso.

Asimismo, señaló que esta problemática podría estar relacionado con los incendios ocurridos al sur de Sinaloa, dijo que muy probablemente en Choix se tuvieron que movilizar camiones de bomberos de otros lugares, describió que eso pudo haber causa que el problema se agravará.

"El camión de bomberos no alcanzó a llegar, no alcanzó. Porque van cargados, son muy pesados por el agua y de Navolato Altata, hizo más de 35 minutos, entonces seguramente si pasa algo en Choix, si lo quieres mandar de otros lados, no llegará".

Por último, señaló que también se debe velar por generar políticas públicas que refuercen a los cuerpos de bomberos del estado.