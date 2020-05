Cifra de recuperados aumenta en Sinaloa, a la par de los decesos

Culiacán, Sin.- A la par de los pacientes que son dados de alta y que para este viernes son 24 más, los decesos en el estado no van a la baja y en las últimas 24 horas se registraron 18 casos en plataforma.

En el reporte de la Secretaría de Salud, se detalló que de los pacientes recuperados, 12 son de Culiacán, cuatro de Mazatlán, uno de Elota, uno de San Ignacio, uno de Ahome, uno de Badiraguato, dos de Escuinapa, uno de Guasave y uno de Navolato. Con un total de mil 266.

Sobre las defunciones, todos son casos rezagados y no del 22 de mayo, sin embargo, no se descarta que no se hayan registrado. De los 18, 15 son de Culiacán y tres de Mazatlán, haciendo un total de 362 en el estado.

En el último día se confirmaron 86 nuevos pacientes con coronavirus, de los cuales 41 son de Mazatlán, 23 de Ahome, 16 de Culiacán, cinco de Guasave y uno de El Fuerte.

⚠️Viernes 22 de Mayo de mayo⚠️

Actualización #Covid19 🦠 Sinaloa



🚨HAY 86 NUEVOS🚨



Pacientes Activos: 676



Recuperados: 1266

Decesos 362

Total de Pacientes 2304



Origen nuevos Mazatlán 41, Ahome 23, Culiacán 16, Guasave 5, El Fuerte 1

Decesos 18 nuevas. 15 Culiacán, 3 Mazatlán pic.twitter.com/ekTJt3OiYD — Dr. Efrén Encinas Torres (@EEncinas_Dr) May 23, 2020

Hasta el momento hay 676 pacientes activos; 260 en Culiacán, 155 en Mazatlán, 112 de Ahome, 45 de Guasave, 35 de Navolato, 27 de Salvador Alvarado, seis de Sinaloa, cinco de El Fuerte, cuatro de Badiraguato, tres de San Ignacio, tres de Mocorito, dos de Choix, uno de Escuinapa, uno de Elota, uno de Concordia, uno de Rosario, uno de Angostura y uno de Cosala.

La cifra de casos sospechosos aumentó a 920 en Ahome, Choix, El Fuerte, Culiacán, Escuinapa, Guasave, Mazatlán, Salvador Alvarado, Sinaloa, Navolato, Angostura, Mocorito, Elota y Rosario.

De los pacientes activos, el 41.3 por ciento están hospitalizados, de los cuales el 18.8 por ciento están graves de salud.





























