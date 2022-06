Cierre de escuelas por Covid-19 no es situación de alarma para Sinaloa: Rocha

Culiacán, Sin.- El incremento de casos positivos en niños y adultos que se ha visto reflejado tras el cierre de al menos 64 planteles educativos en Sinaloa, no es un problema grave para la entidad, manifestó el gobernador Rubén Rocha Moya.

El mandatario señaló que el estado no atraviesa por ningún problema de salud, pues aseguró que no ha habido repunte de muertes y pacientes hospitalizados de gravedad por esta enfermedad.

“Por favor no vamos a alarmar a la gente, no hay problemas en ninguna parte, los. Contagios no nos están generando un conflicto de enfermedad grave, está controlado”, dijo.

Pese al contagio de más de 900 alumnos, maestros y trabajadores de la educación, Rocha Moya indicó que en Sinaloa no habrá recorte de horarios en las escuelas y que los aforos no disminuirán para lugares concurridos como plazas ni restaurantes.

Actualmente, es Culiacán el municipio con mayor número de casos, superando los 2 mil.

Autoridades de salud, han reportado a más de 16 pacientes hospitalizados por Covid, de los cuales, al menos 3 han requerido apoyo de oxígeno médico.