Choferes del transporte urbano ignoran a estudiantes en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Estudiantes de preparatoria y universidad de Mazatlán aseguran que algunos choferes del transporte urbano no se detienen cuando les hacen la parada porque saben que traen la credencial de descuento y que no pagarán el precio normal del pasaje.

Luego de que en redes sociales circulan varias quejas sobre este tema, El Sol de Mazatlán realizó un sondeo entre algunos usuarios, quienes confirmaron que sí pasan situaciones incómodas al momento de abordar el transporte urbano.

También puedes leer: Choferes del transporte urbano, susceptibles a sufrir trastorno del sueño, ansiedad y depresión

"Hace como cinco días me estaba subiendo al camión, cuando de repente pasé la tarjeta por el censor y veo que el chofer se me quedó viendo, pero yo no dije nada, porque me daba igual, pensé que quizás solo me volteó a ver por inercia, pero después cuando le pago, noté que se molestó y cuando estiré la mano para darle las monedas, las dejó caer al piso", señaló Míriam, una estudiante de preparatoria.

La misma estudiante relata que no conforme con eso, el chofer arrancó la unidad aún y cuando ella se disponía a juntar el cambio, cosa que le causó disgusto.

"Cuando me agacho para juntar las monedas, de repente arranca, casi me golpeo, pero fue más la vergüenza que sentí, no dije nada, pero espero que si tiene hijos no les toque un chofer así nunca, porque me hizo sentir mal. Noté que fue por el pago con mi tarjeta, porque a otras personas las atendía de manera normal, solo a mí y a otros estudiantes nos atendió de mala gana, me imagino que fue por lo mismo, no creo que sea una coincidencia", añadió.

Otra estudiante comenta que a ella le pasó lo mismo en un camión de la ruta Prados del Sol, pues comenta que el chofer le hizo un mal gesto y que incluso le dijo algo con respecto a su tarjeta de estudiante.

"Todo estaba bien, hasta que me subí al camión, cuando vio que saque la tarjeta, el señor me dijo que no servía por donde pasaba, no le hice mucho caso porque ya la estaba pasando y de repente vi que se enojó y me dijo en tono molesto: 'Te dije que no la pasaras'. A lo mejor y no quería que la pasara por ahí, pero se me hace feo que sean así de groseros", comentó Yuleisi.

A pesar de que Jesús Ernesto Sandoval Landeros, delegado de Vialidad y Transporte en Mazatlán, aseguró que todas las unidades del transporte urbano cuentan con validadores para tarjeta inteligente y que es responsabilidad de los conductores respetar las tarifas, no siempre sucede así, ya que no existe un operativo de vigilancia.

Para saber

La tarifa estudiantil en el transporte urbano es de 3.50 pesos, mientras que para el público en general es entre 11 y 12.50 pesos, dependiendo de la unidad.