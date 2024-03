Choferes de camiones urbanos no respetan el precio del transporte

Mazatlán, Sin.- Luego de que en redes sociales circulan varias publicaciones en donde se acusa a choferes del transporte urbano de cobrar hasta un peso más de la tarifa establecida, El Sol de Mazatlán realizó un sondeo entre algunos de los usuarios, quienes afirmaron que son varios conductores los que no respetan la tarifa establecida.

"Saca de onda que nos cobren más dinero cuando el servicio ya deja mucho qué desear en términos de atención y comodidad, aparte de que no se debe de subir el costo nada más porque ellos quieren, en veces la gente viene exacta. Hace unos días un chofer se enojó porque no quise darle los 12 pesos, nomas le di 11, es lo que cuesta", expresó Grecia, usuaria afectada, quejándose sobre un camión con la ruta Puerta del Sol.

La tarifa actual es de 11 pesos en camiones normales y de 12.50 pesos en las unidades que cuentan con aire acondicionado. La queja es que los choferes cobran 12 pesos por servicio normal y 13 pesos por el servicio climatizado.

Además del aumento de tarifas, algunos usuarios han denunciado problemas con el cambio recibido al pagar el pasaje, ya que cuando cobran 12.50 no dan los 50 centavos de feria.

"En veces se niegan a devolverme un peso o los 50 centavos que nos sobran y hasta se enojan si uno se los pide; un día uno me dijo que no anduviera llorando por un peso y le dije que por ese mismo peso él no me subía a mí, se enojó, pero me valió, me lo termino regresando, no tienen derecho a querer cobrar más sin anunciarlo antes o sin autorización", comentó Alicia, quien tomó el camión de la ruta Federal 5.

En malas condiciones

Además de no respetar la tarifa, los usuarios se quejaron del estado de las unidades, ya que muchas de ellas circulan sucias y hasta con los asientos rotos, entre otras deficiencias.

“Ya anda más porque uno necesita subirse al camión, pero muchas rutas están en pésimas condiciones, no los limpian, están llenos de polvo, de tierra y con los asientos y ventanas rotas, es un cochinero”, señaló Adamaris, que toma la ruta Pradera Dorada.