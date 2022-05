Celebra Son Playas su tercer aniversario con panel en gestión costera

Mazatlán, Sin.- En el marco de celebración del tercer aniversario de Son Playas, proyecto de periodismo independiente con enfoque ambiental en Mazatlán, se llevó a cabo en el Museo de Arte de Mazatlán el panel "Gestión Costera desde lo local: retos y alcances".

Raquel Zapien, directora y fundadora de Son Playas, expresó que en estos tres años de trabajo pudo observar que el tema ambiental aún no es prioridad en la agenda política, pero también descubrió que hay un sector de la sociedad, pequeño todavía, que empieza a crecer y que está interesado por el tema ambiental y que está buscando espacios de participación, de ahí el objetivo de realizar este panel.

El doctor Omar Cervantes, coordinador de Red Iberoamericana ProPlayas, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima; el maestro en Ciencias Esteban García Peña, director de Campañas de Pesquerías de Oceana México; la doctora Abril Montijo Galindo, investigadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) Unidad Mazatlán y Ussiel Orlando García, director general del Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos, Baja California, fueron los panelistas

Zapien fungió como moderadora y cuestionó a los participantes qué es lo que se puede hacer para conservar el principal activo natural y turístico de Mazatlán: sus playas y el mar.

Los especialistas en gestión costera coincidieron en señalar que los principales retos de mantener las playas en buenas condiciones a futuro, es la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno, derivado esto principalmente por intereses políticos.

Mencionaron que los sistemas costeros son muy complejos, dada la cantidad de elementos que están interaccionando en ellos, donde un elemento muy importante es la falta de conocimiento por parte de la población, que en muchas ocasiones desconoce los alcances de dejar una simple colilla en la arena y, por tanto, no hay responsabilidad.

Otro elemento influyente es la parte legislativa, a pesar de que existen leyes y reglamentos, no existen mecanismos de control y vigilancia que incentiven el cumplimiento de estas, ni tampoco se castiga a quien hace mal uso de las playas.

Posteriormente, se preguntó a los panelistas si los municipios pueden intervenir o no en las playas, zonas federales, pues ante cualquier irregularidad los municipios "se sacuden" de una responsabilidad con la frase "a mí no me compete".

Estos enfatizaron que los municipios tienen herramientas fundamentales para poder controlar los usos en la ZOFEMAT e incluso sancionar los actos de irregularidad. Además, precisaron que el municipio percibe un beneficio económico de la Federación, por lo que es el uso, goce e infraestructura que se encuentra en la playa, con la finalidad de que el municipio Implemente acciones de vigilancia, de protección y de ordenamiento; sin embargo, esto no se hace.

Los panelistas aportaron sus conocimientos en el tema de gestión costera local. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Añadieron también que el municipio tiene poder de ordenamiento a través programas parciales como el de ordenamiento territorial, el de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano, los cuales son instrumentos para determinar los usos de suelo.

Precisaron que a pesar de que Semarnat es quien otorga permisos de construcción y concesiones en zona de playa, hay un requisito fundamental a la hora de entregar uno de estos: la opinión del municipio, ya que debe haber congruencia entre el uso de suelo con los programas de ordenamiento parcial, por lo que el municipio también tiene el poder de decir si se puede o no se puede con fundamento en sus programas de gestión.

Exposición de proyectos

Dentro de la celebración hubo también un programa de actividades culturales, presentaciones artísticas y una exposición informativa, compuesta por organizaciones ciudadanas e instituciones que abordan el tema ambiental a través de la educación, conservación e investigación.

El objetivo de la exposición fue que la comunidad conociera los esfuerzos que se realizan desde la sociedad civil y la ciencia a favor del entorno natural, también que este espacio fuera un conducto para los mazatlecos, en el cual encontrar opciones de participación comunitaria.

Entre los proyectos ambientalistas se expuso sobre el cuidado de las playas, la investigación oceánica, la restauración de manglares y cuencas, observación de aves, reciclaje y educación ambiental, así como la conservación de flora y fauna.

La mayoría de los proyectos, que fueron 36 en total, eran de Mazatlán, pero se sumaron expositores de San Ignacio, Cosalá y Angostura.

PARA SABER

Son Playas es un proyecto de periodismo independiente con enfoque ambiental que busca, a través de la información de calidad, contribuir al conocimiento, apreciación y cuidado del entorno natural, también se propone hacer visible los retos que plantea la crisis climática desde lo local, pero con una mirada global.

El Panel organizado por Son Playas se realizó con el apoyo de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencias, estuvo presente la doctora Cecilia Montero.