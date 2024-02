Carnaval Mazatlán: Cientos de personas llenan el Teodoro Mariscal para la coronación del Rey de la Alegría

Mazatlán, Sin.- Cientos de personas se congregaron en el Estadio Teodoro Mariscal para disfrutar del esperado concierto de los reconocidos artistas Julión Álvarez y Alfredo Olivas.

Desde tempranas horas, los aficionados se aglomeraron en las inmediaciones del recinto, formando largas filas para ingresar y asegurarse un lugar en la coronación del Rey de la Alegría del Carnaval Internacional de Mazatlán, Héctor Limón.

Puedes leer: Carnaval de Mazatlán: estas son las atracciones favoritas de los turistas en el puerto

Con entusiasmo y algarabía, los asistentes entran al estadio para vivir una velada inolvidable, donde la música regional mexicana sería la protagonista indiscutible.

La seguridad también fue una prioridad para los organizadores del evento, pues se implementaron módulos de ayuda al ciudadano, se dispusieron ambulancias dentro del inmueble y se desplegó un notable contingente de patrullas para custodiar la zona y garantizar el orden, así como la participación de Protección Civil en el operativo.

Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

Sin embargo, antes de que diera inicio el espectáculo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública llevaron a cabo la detención de un joven a las afueras del estadio.

El individuo fue aprehendido por presunta alteración del orden público, minutos antes de intentar cruzar la calle para entrar al evento.

Esperan el concierto

Algunos turistas de diferentes entidades de la república, aseguran que viajaron a Mazatlán solamente para poder ver la gira 'Prófugos del Anexo', que encabezan los reconocidos artistas del regional mexicano.

Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

"Esperamos para venir, originalmente no vendíamos hasta el sábado de Carnaval, pero tan pronto los anunciaron, no lo pensamos en pagar los boletos y venirnos a Mazatlán, mientras pagamos un hotel barato, porque nuestro paquete no comienza hasta el viernes en la noche", comentó entre risas Isabel Uriarte, turistas originaria de Yucatán.