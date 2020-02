Capitán de barco… una historia que sale a flote

Mazatlán, Sin. - La vida en un barco camaronero tiene un aire distinto y la dinámica es única. Los pescadores forman parte de un equipo que funciona articuladamente, y cada uno tiene un rol en específico.

En este trabajo las horas se convierten en semanas, incluso meses, recorriendo las aguas del Pacífico mexicano. Significa perder todo contacto con los seres queridos y embarcarse en una aventura que nunca se sabe qué final puede tener.

Mauricio Castro Juárez tiene 35 años en la pesca de camarón, de los cuales 23 de ellos se ha desempañado como patrón del barco en la pesquera 15 de Septiembre.





En este trabajo uno acumula muchas anécdotas. En mi caso puedo decir que nos han tocado tormentas fuertes, marejadas muy grandes que han puesto en riesgo la vida, también sures muy fuertes y uno tiene que tener mucho cuidado cuando anda fuera, porque estás en un peligro constante

Mauricio Castro Juárez





El hombre de 52 años de edad empezó a embarcarse en la misma empresa a los 17 años de edad, inició desde abajo, como pavo, luego marinero, cocinero, ayudante y desde hace varios años es patrón.

Con su rostro y mirada llena de tristeza, admite que su trabajo como pescador va a la baja y que está a poco tiempo de terminar.

Dice que al igual que cientos de pescadores, ha entregado gran parte de su vida al mar, y no sabe hacer otra cosa. Si bien hacen uno que otro trabajito en la temporada de veda,eso no alcanza para vivir.





Estamos tristes porque vemos que se nos va a acabar el trabajo con la crisis pesquera que se vive en el municipio, porque así no se va a poder trabajar y nos vamos a tener que dedicar a otra cosa, pero a nuestra edad es muy difícil encontrar un trabajo porque la mayoría de las tripulaciones son mayores de 50 años

Mauricio Castro Juárez





Admite que este año han sido muy pocos los barcos que se mantienen en las capturas, hubo muchos que salieron un sólo viaje, un 90% de la flota se amarró en enero y sólo el 10% está trabajando.

El problema principal es el alto precio del diesel marino,ya que aunque se capturen tres toneladas de camarón, no dan los gastos, ya que el litro tiene un costo de casi 22 pesos y se requieren como mínimo 35 mil litros.





Somos miles de pescadores que dependemos de este trabajo, en realidad esto ya se va a acabar, si esque no tenemos un apoyo por el tema del diesel se va acabar todo esto, tan sólo este año pudimos echar nada más dos viajes con una producción de 10 toneladas

Mauricio Castro Juárez





A lo largo de su vida, el pescador ha acumulado muchas anécdotas de altamar. Foto: Rolando Salazar │ El Sol De Mazatlán

El patrón del Delfina VI reiteró que la actividad pesquera viene en picada en los últimos cuatro años, pero esta es la peor temporada, los trabajadores del mar están sin empleo y muy endeudados con las empresas.

Años anteriores, en las temporadas de veda los armadores les prestaban dinero por quincena, pero ahorita desgraciadamente no tienen dinero.





La mayoría de patrones estamos muy endeudados con ellos, tenemos una deuda muy grande que venimos arrastrando desde algunos años, y en realidad con justa razón ya no quieren prestarnos, porque la mayoría de las pesqueras están en números rojos

Mauricio Castro Juárez





El capitán originario de Angostura destacó que antes este oficio les daba para vivir bien y sacar adelante a la familia, sin embargo hoy las ganancias se han reducido hasta un 40%.





Si trabajamos ganamos y si no sacamos nada no ganamos, los ingresos se han reducido alrededor de un 40%, lo que nos ha mermado, tenemos que ahorrar para la temporada de veda, pero ahorita a como está la situación no podemos ahorrar, porque todos debemos mucho, estamos muy comprometidos

Mauricio Castro Juárez





Ante la difícil situación, guarda una esperanza de que la difícil marejada no los lleve a pique. En el fondo de su corazón espera que un milagro salve a la actividad que tantas satisfacciones le ha dado a su vida.

Datos

52 años de edad tiene Mauricio Castro.

35 años lleva en la pesca de camarón.

23 años se ha desempeñado como patrón del barco en la pesquera 15 de Septiembre.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol De Mazatlán





