Camiones se estacionan cerca del Acuario ante ocupación por feria en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Con el inicio del Carnaval, la llegada constante de camiones charters a la ciudad ha generado una situación peculiar debido a la ocupación del estacionamiento frente al Acuario, el cual se encuentra destinado para la feria actualmente en curso.

Ante esta contingencia, los conductores de los camiones charters han optado por estacionarse a un costado del mencionado estacionamiento del Acuario.

También puedes leer: Llegan acuerdos con vecinos de Tellerías sobre instalación de Feria del Carnaval

Este espacio también está siendo utilizado por las furgonetas que transportan a turistas provenientes de distintos puntos del país.

"Siempre nos estacionamos ahí donde está la feria, ahora si nos tocó a un lado nada más, no pasa nada con quedarnos aquí, no nos afecta, no hay gran diferencia, ni en el costo del estacionamiento o en las distancias, la zona es la misma", comentó Alejandro González, conductor de una van.

Desde el pasado lunes, se ha registrado un promedio de entre 7 y 10 vehículos diarios haciendo uso de esta alternativa de estacionamiento. Aunque no se han reportado incidentes graves hasta el momento, algunos conductores expresan preocupación por la falta de espacios adecuados para estacionar sus vehículos de manera segura.

"Lo malo es que no hay muchos espacios para estacionarse y esta es temporada alta, aquí estamos todos apretados, muchos colegas están ganando para el ferry o algún otro lugar para estacionarse", añadió.

Costo

El costo del estacionamiento durante esta temporada de Carnaval es de entre 150 y 250 pesos el día en el estacionamiento ubicado a un costado de la feria.