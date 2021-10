Brota basurero clandestino en la colonia Universo

Mazatlán, Sin.- Un nuevo basurero clandestino brota en una colonia marginada de Mazatlán. El asentamiento se llama Universo y está ubicado en la zona sur de la ciudad,.

El Consejo Popular de Mazatlán recientemente denunció la existencia de este basurero clandestino y los rumores dicen que se trata de un tiradero donde hoteleros van y dejan sus residuos para no pagar el impuesto por el servicio.

Vecinos denuncian un basurero clandestino. Foto: Carla González | El sol de Mazatlán

"Hay un basurero clandestino que se dice que es de los hoteleros para no pagar el impuesto por la recolección de basura allá en la colonia Universo, no creemos que el gobierno no se haya dado cuenta de esa situación", reportaron.

Varios vecinos dijeron que por el camino que lleva la calle Primavera suben camionetas particulares y camiones de volteo con basura y las autoridades se hacen “de la vista gorda”, puedes está situación lleva ya casi 10 años.

En el olvido y el abandono, dicen los vecinos de la colonia Universo, los tiene el gobierno municipal. Se trata de un asentamiento irregular que se ha formado de la invasión y por ese simple hecho no les brindan los servicios públicos básicos.

Por el mal estado de las calles, comenta Marlen, vecina de la colonia, el camión recolector de basura no quiere pasar a recoger los deshechos, además de que los operadores de los camines son groseros y altaneros.

La colonia está “olvidada” por las autoridades. Foto: Carla González | El sol de Mazatlán

"Dicen que no nos van a recoger la basura porque somos de la invasión, que no tenemos ningún derecho a que no recojan la basura", comentó.

Ya en los límites de la colonia, arriba de los cerros hay más invasores, algunos son drogadictos y constantemente hacen de las suyas con los vecinos.

"Arriba del cerro en la invasión son personas drogadictas; queman cables a media noche, basura y todo ese humo se va a la colonia", agregó.

Foto: Carla González | El sol de Mazatlán

La delincuencia está a la orden del día, expresó otra vecina; no hay vigilancia ni rondines de patrullas, entre los mismo vecinos se turnan para hacer guardias en la noche y madrugada, si se descuidan, les roban cualquier cosa de valor que dejan afuera de sus viviendas.

"No hay rondines de patrullas, cada que solicitamos apoyo vienen a las mil y renegando, diciendo lo mismo, que no tenemos el derecho porque somos invasores. Nadie Pasa ni la policía, somos los olvidados", expresó.

Además de la falta de un terreno, una vivienda digna y servicios públicos básicos, el otro problema del lugar son los lotes baldíos. Sin dueño que los limpie se han convertido en basureros, tiradero de animales muertos y “agregadero” de animales ponzoñosos.













