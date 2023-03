Blanca García hace oficial su deslinde del Partido Sinaloense

Escuinapa, Sin.- La Presidenta Municipal de Escuinapa, Blanca Estela García Sánchez, hizo oficial su deslinde del Partido Sinaloense, al cual está afiliada y fue él que la propuso como candidata por la Presidencia Municipal en las pasadas elecciones.

La alcaldesa fue clara al comentar que su deslinde del PAS, es una muestra de respaldo al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, en la iniciativa que se tiene de democratizar las universidades en Sinaloa.

También te puede interesar: Blanca García pide apoyo a Rocha Moya para pagar salarios a Jumapae

"Me sumo, lo apoyo en esa iniciativa que él (Gobernador) ha tenido de lo que es la democracia en las universidades, me sumo a él, le doy todo mi apoyo, me deslindo del PAS, porque al estar aquí, estoy sin Partido, entonces me deslindo del Partido Sinaloense porque llegamos al final de un proyecto, en el cual el objetivo se logró y es por eso que estoy aquí, entonces yo refrendo mi apoyo al Gobernador".

Agregó, que Rubén Rocha Moya "Ha sido muy beneficioso con Escuinapa".

Mencionó que si es necesario, realizará su renuncia formal como militante ante el Partido Sinaloense.

"En su momento lo voy a hacer, pero desde ahorita hago la declaratoria que me deslindo del Partido".

De igual manera, comentó que actualmente no tiene contemplado sumarse a otro organismo o partido político, ya que está enfocada en el trabajo por el municipio.

"Ahorita estoy con un objetivo, sin partido, trabajar para la ciudadanía, ahorita tengo que trabajar, que hay mucho que hacer ... Desde que yo inicié como alcaldesa no he participado en ningún evento partidista, he estado aquí, porque logré el objetivo que la gente me dio la confianza, ahorita hay mucho que trabajar".

Por último, no descartó sumarse a Morena, que es el partido al que ella también representó y con el cual llegó al cargo de Presidenta Municipal.