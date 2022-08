Benítez Torres dice estar satisfecho con los resultados de la elección de consejeros distritales de Morena

Mazatlán, Sin.- Satisfecho con los resultados dijo estar el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, tras la elección de consejeros distritales de Morena; ejercicio en el que fue aspirante y además resultó favorecido con los votos en el Distrito 06.

"No hubo problemas, no hubo pleitos, no hubo nada, se dio cómo se tenía que dar, indiscutiblemente que hay muchos grupos fuertes en Sinaloa y en Mazatlán no es la excepción, pero afortunadamente todo bien", dijo.

Agregó que el siguiente proceso es elegir al consejo estatal del partido y precisó que no está interesado en participar como candidato, a la par que resaltó que él ha sido el primer y único presidente estatal del partido que ha sido elegido democráticamente y que los demás han sido por designación.

Al ser cuestionado sobre su interés por una senaduría, indicó que de momento su interés está en Mazatlán, pero llegado el momento, si la gente lo sigue queriendo, él seguirá con ellos

"No tengo interés en nadie, tengo interés en Mazatlán, le apuesto a Mazatlán y por Mazatlán, llegado los tiempos definiré sí retirarme seguir en la política, si la gente me sigue queriendo, yo seguiré con ellos. Primero me gustaría estar bueno, a esta edad no se puede hacer compromiso con la gente", agregó.

Otras reacciones

Pese a la recomendación del presidente de la república, varios funcionarios municipales fueron aspirantes y resultaron beneficiadoa con el voto. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Tanto la regidora Claudia Peña Chico y el regidor Roberto Rodríguez Lizárraga, coincidieron en qué los rumores de acarreos y compra de votos con entrega de despensas o gestiones, son solo especulaciones, al menos lo que a ellos les tocó observar, e invitaron a los simpatizantes, que en caso de haber visto alguna irregularidad, lo denuncien ante la instancia correspondiente.

Por su parte, Nayla Velarde Narváez, Oficial mayor, también aspirante en el Distrito 01 y beneficiada con los votos, expresó bestar contenta con la jornada, pues más allá de los votos personales, fue un ejercicio a nivel nacional que demostró que la gente aún confía en el partido.

Para saber

En la elección de consejeros distritales de Morena, que se llevó a cabo el pasado sábado, se eligieron a 70 consejeras y consejeros en todo el estado, de acuerdo a los siete distritos federales que hay en Sinaloa; en cada Distrito se eligieron a cinco hombres y cinco mujeres.